Власть 20 марта 2023, 12:44 Песков раскрыл тему предстоящей беседы Путина и Си Цзиньпина Представитель Кремля Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят мирную инициативу КНР по Украине Пресс-служба Кремля

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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи обсудят тему Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главы государств рассмотрят и китайский мирный план по урегулированию конфликта, сообщил РБК.

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями о происходящем на Украине, поэтому эта тема в любом случае будет фигурировать в повестке дня.

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«Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, чтобы председатель Си смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», — уточнил Дмитрий Песков.

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У представителя Кремля поинтересовались, видят ли в Китае посредника в конфликте на Украине. Песков ответил, что Запад продолжает курс на «недопущение торможения боевых действий». Об этом открыто заявляли и в Госдепартаменте, и в Совбезе США, напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.