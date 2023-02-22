Мир 22 февраля 2023, 02:19 Китай готовит «мирный план» по Украине. Сможет ли влиятельная страна вразумить Запад и Зеленского Аналитик Санакоев: Китай знает, что зачинщиком украинского конфликта были США РИА «Новости»

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В Москву приехал глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Власти страны планируют представить план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. На фоне новости о визите представители киевского режима и их европейские союзники заметно активизировались. Китай выступает за мирное разрешение украинского кризиса, зная, что его зачинщиком выступили США. А вот у президента Украины Владимира Зеленского, как и у Запада, нет никаких объективных предложений по миру.

Неудобный вопрос Боррелю

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в НАТО заявил, что у него с Ван И давно сложились хорошие отношения — еще с тех пор, когда руководитель дипломатии ЕС был министром иностранных дел Испании, а госсоветник Китая возглавлял МИД КНР. Боррель вспомнил об «откровенном» разговоре с Ван И в Мюнхене.

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«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», — рассказал глава евродипломатии.

Ван И спросил у Борреля, почему он так переживает из-за поставок оружия России со стороны Китая, если Евросоюз передает боеприпасы Украине.

«Он спросил: „Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?“» — сказал Боррель.

Планы Китая по Украине

К раскачиванию темы вокруг китайского госсоветника присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На пресс-конференции после переговоров в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и Боррелем он сказал, что Ван И поведал представителям киевского режима ключевые пункты плана по мирному урегулированию конфликта. По словам Кулебы, Украина изучит предложения Китая и сделает выводы.

«У нас была встреча с высокопоставленным китайским дипломатом, моим бывшим коллегой <…> господином Ван И. <…> Мы ждем получения текста и как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы», — процитировало Кулебу РИА «Новости».

Он назвал краеугольным камнем принцип территориальной целостности не только для Украины, но и для Китая. Поэтому действия КНР в отношении конфликта должны быть направлены на защиту границ страны.

Тем временем в Москве Ван И проводит переговоры с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. На встрече представитель российской стороны отметил, что углубление координации двух стран на мировой арене приобретает особо важно значение. По словам Патрушева, приоритетом внешней политики страны является курс на развитие стратегического партнерства с КНР.

Ван И и Патрушев во время встречи в Москве / РИА «Новости»

Зачинщики конфликта известны

Ранее Ван И во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что Китай подготовит к концу февраля документ с подробной позицией страны по политическому урегулированию украинского кризиса. В отличие от КНР у президента Украины Зеленского и его западных союзников никаких предложений по миру нет, предположил в разговоре с «360» президент АНО «Российско-Китайский аналитический центр» Сергей Санакоев.

Он отметил, что сегодня Китай выступает за мир и миротворчество. Стране нет совершенно никакой необходимости вести боевые действия. Аналитик отметил, что экономика КНР стала фактически уже номер один. Государство имеет богатое население, выведенное полностью из-за черты бедности, большой средний класс и высокую покупательную способность.

«Поэтому в целом они как раз за мир, в отличие от Запада и Зеленского, но и мы за мир, мы тоже спецоперацию начали как раз для того, чтобы <…> установить мир. Поэтому наши позиции очень схожи», — пояснил эксперт.

Санакоев уверен, что у Китая есть понимание, кто именно развязал украинский конфликт.

РИА «Новости»

Ван И сам заявлял будучи еще министром иностранных дел, а сегодня подчеркивает это, что Китай прекрасно знает, кто является зачинщиком всей этой ситуации на Украине. Что на самом деле провокаторами являются как раз США. Сергей Санакоев Президент АНО «Российско-Китайский аналитический центр»

Инициатива глобального развития мира председателя КНР Си Цзиньпина, по словам аналитика, включает такую важную теорию, как сообщество единой судьбы. Это и есть основа для того миротворчества, для которого есть возможность у Китая, подчеркнул эксперт.

«Посмотрим, насколько наши западные партнеры сумеют это услышать, вразумить и пойти по этим стопам», — добавил аналитик.

Подготовленный Китаем план, вероятно, будет основан на прекращении огня и на том, чтобы все-таки сесть за стол переговоров, заключил Санакоев.