Власть 19 марта 2023, 23:07 Путин написал статью о российско-китайских отношениях Статья Путина о российско-китайских отношениях опубликована в газете «Жэньминь жибао» Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин опубликовал статью в китайской газете «Жэньминь жибао». В материале российский лидер высказал оценки отношений Москвы и Пекина. На русском языке статья появилась на сайте Кремля.

Статья приурочена к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Поездка начнется в понедельник, 20 марта, и продлится до 22 марта.

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Как отметил Путин, это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства. Глава государства добавил, что взаимоотношения двух стран всегда строились на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.

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Российская сторона связывает с предстоящими переговорами «большие ожидания».

«Не сомневаемся, что они (переговоры — прим. ред.) придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», —написал Путин.

Также он добавил, что для него переговоры станут прекрасной возможностью «увидеться с добрым старым другом, с которым сложились самые теплые отношения».

Си Цзиньпин посетит Россию с визитом по приглашению Путина. Главы двух стран сначала обсудят чувствительные вопросы в сфере международных отношений за неформальным ужином в закрытом режиме, официальные переговоры состоятся на следующий день. «360» выяснил, чего можно ждать от встречи.