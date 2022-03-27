Трудности с оплатой счетов за электроэнергию на фоне санкций против РФ отметили две трети британцев

Более двух третей британцев (67%) признались, что испытывают трудности с оплатой счетов за отопление и электричество из-за энергетического кризиса в стране, который усугубили санкции против России. Результаты опроса газеты Sunday Express опубликованы 27 марта.

Также 63% британцев оказались недовольны антикризисной программой главы Минфина Великобритании Риши Сунака, представленной 23 марта. Министр рассказал о сокращении топливного сбора в стране на год и отмене НДС на энергосберегающие материалы на пять лет.

Ранее Сунак объявил, что прогноз инфляции на ближайший квартал сделать достаточно сложно из-за начала украинского кризиса: санкции против России, которые пошла Великобритания, не обойдутся без последствий и могут ухудшить и без того шаткое экономическое положение. Он подчеркнул, что вопрос снижения или полной отмены топливного налога разрабатывается.

Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании еще в начале февраля увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей в связи со взлетом цен на газ. Счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на 940 долларов в год. Это наиболее масштабное повышение максимума за три года — впервые такой механизм применили в 2019 году.

На резкий рост цен на продукты в супермаркетах после введения новых антироссийских санкций жалуются и американцы.