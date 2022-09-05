Мир 05 сентября 2022, 17:21 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:26) Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс пообещала бороться с энергетическим кризисом на посту премьера Британии Избранная премьером Британии Трасс пообещала бороться с энергокризисом и снизить налоги РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым лидером Консервативной партии и премьер-министром страны, пообещала заняться решением энергетического кризиса, сообщил ТАСС. В своей первой речи после назначения она также заявила, что намерена снизить налоги для населения.

«Я займусь решением энергетического кризиса, решая вопрос со счетами населения за электроэнергию, но также с более долгосрочными проблемами, которые у нас есть, в области поставки электроэнергии», — рассказала Трасс.

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Новоиспеченный премьер добавила, что также уделит повышенное внимание вопросам здравоохранения. Она поблагодарила Бориса Джонсона за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза, а также за противостояние с Россией и за борьбу с коронавирусом.

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Приход Лиз Трасс к власти никак не скажется на российско-британских отношениях, заявил политолог Иосиф Дискин. По его мнению, новый премьер продержится недолго, а ее уход спровоцирует требование референдума со стороны Шотландии.

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