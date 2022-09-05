Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Мир

05 сентября 2022, 17:21

(обновлено: 05 сентября 2022, 18:26)

Лиз Трасс пообещала бороться с энергетическим кризисом на посту премьера Британии

Избранная премьером Британии Трасс пообещала бороться с энергокризисом и снизить налоги

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую выбрали новым лидером Консервативной партии и премьер-министром страны, пообещала заняться решением энергетического кризиса, сообщил ТАСС. В своей первой речи после назначения она также заявила, что намерена снизить налоги для населения.

«Я займусь решением энергетического кризиса, решая вопрос со счетами населения за электроэнергию, но также с более долгосрочными проблемами, которые у нас есть, в области поставки электроэнергии», — рассказала Трасс.

Реклама

Новоиспеченный премьер добавила, что также уделит повышенное внимание вопросам здравоохранения. Она поблагодарила Бориса Джонсона за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза, а также за противостояние с Россией и за борьбу с коронавирусом.

Реклама

Приход Лиз Трасс к власти никак не скажется на российско-британских отношениях, заявил политолог Иосиф Дискин. По его мнению, новый премьер продержится недолго, а ее уход спровоцирует требование референдума со стороны Шотландии.

Великобритания

Кризис

Выборы в Великобритании

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама