Мир 05 сентября 2022, 17:15 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:24) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Прямолинейная и импульсивная в международных делах. Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании Глава МИД Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании Источник фото: РИА "Новости"

Читать 360tv в

Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании после ухода с должности Бориса Джонсона. Члены Консервативной партии отдали ей 81 326 голосов, а ее оппонент Риши Сунак получил 60 399. Трасс уже пообещала справиться с энергетическим кризисом в стране.

Реклама

Новый премьер-министр страны Лиз Трасс ранее возглавляла Министерство иностранных дел Великобритании. На этом посту она запомнилась многим ярой антироссийской риторикой. Она выступала за жесткий пакет ограничений как реакцию специальную военную операции России.

За несколько месяцев до начала специальной военной операции она обвиняла Россию в подготовке госпереворота на Украине. При этом Трасс демонстрировала слабые познания в географии и истории России.

Во время визита в Россию 10 февраля она потребовала отвести российские войска от украинской границы. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил ей, что военные на территории своей страны имеют право на любые передвижения.

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» — спросил у Трасс Сергей Лавров.

В ответ Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда этого не признает.

Заявления будущего премьера

Незадолго до выборов премьер-министра Трасс отметилась громкими заявлениями. Политик заявила, что готова к встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки». Она была готова «вызвать на разговор» российского лидера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на желание Трасс. Она напомнила, что британский дипломат ранее пыталась «вызвать на разговор» Лаврова, но опозорилась.

Трасс также заявляла о готовности применить ядерное оружие, если это будет необходимо.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — ответила политик на вопрос, как она отреагирует, если возникнет необходимость такого решения.

На посту министра иностранных дел Трасс выступала за поставку Украине еще больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния с Россией. Она призывала ввести еще больше санкций в отношении России.

В случае победы на выборах она первым делом позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и постарается приехать в Киев как можно быстрее, писало РИА «Новости».

Парадоксально, но факт: с одной стороны, Лиз Трасс выступала за еще большую помощь Украине, с другой — пообещала британцам, что будет бороться с ценами на электричество.

Политик отметила, что готова принимать жесткие решения по восстановлению экономики. По данным британской газеты The Telegraph, одной из возможных мер нового премьер-министра якобы станет заморозка цен на электроэнергию для миллионов домохозяйств. Новый премьер-министр может также снизить НДС на 5% для борьбы с ростом стоимости жизни.

The Times утверждала, что Трасс изменит внешнюю политику страны и определит дипломатические и оборонные приоритеты Великобритании на ближайшие 10 лет. Журналисты отмечали, что Китай может получить статус «критической угрозы». Ранее такой статус получила Россия.

А еще Трасс намеревалась выдать лицензии на бурение и добычу большего объема газа и нефти в Северном море. Таким образом она хочет обеспечить энергобезопасность страны.

Оценка Трасс

Но не все были довольны, к примеру, работой Трасс на посту главы МИД. Журналисты газеты The Financial Times писали о дипломатических трениях между США и Великобританией: якобы американских чиновников раздражала ее прямолинейность и агрессивность.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла, что нахождение Трасс на посту премьера станет катастрофой для страны.

«Если она будет руководить так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — заявляла Стерджен.

СМИ не исключали, что США и большая часть Западной Европы с «глубоким скептицизмом» отнесутся к приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра.

Из-за ее действий о Трасс сложилось негативное впечатление у дипломатов европейских стран. Чиновники ЕС обеспокоены ее импульсивностью в международных делах, и новое назначение может только усилить напряженность.

0 0 0 0 0 0