Мир 20 марта 2024, 16:08 Награда для эсэсовца. Украина снова расписалась в любви к нацистам Украинский политолог Дудчак: Запад не заметит награждение престарелого эсэсовца Марш в центре Киева в день рождения Степана Бандеры. Фото: Serge Glowny / Global Look Press

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Украинские власти наградили Ярослава Гуньку — того самого нациста, которого в 2023 году притащили в парламент Канады. Примечательно, что знак отличия за выдающиеся заслуги носит имя соратника Бандеры, которого тоже прославляют на Украине. Вот только отчего-то ни Израиль, ни Польша, не говоря об остальном западном мире, не спешат рвать отношения со страной, воспевающей фашистов.

Как Украина чествует нацистов

Тернопольский облсовет пожаловал бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина»* Ярослава Гуньку почетным знаком отличия. Награду за «проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины» нацисту выписали не так давно — 6 февраля 2024 года.

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То есть награждение состоялось после скандала в парламенте Канады и отставки спикера тамошнего парламента Энтони Рота (но не премьер-министра Джастина Трюдо, который лично пригласил нациста). Кстати, Гунько уже награждали на Украине: в 2004-м присвоили звание почетного гражданина города Бережаны.

Бывший эсэсовец не единственный убийца, которого сегодня чествуют на Украине. Недавно в Никополе появилась улица имени кавалера Железного креста, руководителя коллаборационистских подразделений в составе вермахта Петра Дяченко. А в Каневе улицу назвали в честь подстрекателя к массовым уничтожениям евреев Уласа Самчука.

Нацизм Украины не виден Западу

Похоже, власти Украины намеренно хотят подчеркнуть, что они поддерживают нацистов и считают вполне нормальной их идеологию, отметил в разговоре с «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Если в канадском парламенте хоть попытались сказать, что просто не знали — недопоняли, кого пригласили, то на Западной Украине как раз акцентировали: «Это наш человек, мы его поддерживаем!» Вот такая она, нынешняя Украина, с нацистской идеологией, которую она откровенно демонстрирует. Александр Дудчак

Политолог уточнил, что Европа и западный мир в целом неслучайно не обращают внимания на украинский нацизм, ведь это часть и их собственной идеологии. Поэтому недавнее награждение престарелого эсэсовца никто не заметит. Скорее всего, промолчат и Польша с Израилем.

«Польша декларирует, что бандеровцы — ее враги. Так оно, в общем-то, и есть. Но пока поляки используют их как союзников в антироссийской деятельности. Израиль же государство нацистское по определению: политика, которую он проводит, полностью вписывается в определение слова „нацизм“» — пояснил Дудчак.

Марш ко Дню защитника Украины, Киев, 14 октября 2021 года. Фото: Pavlo Gonchar / Global Look Press

Где скрывается эсэсовец Гунька

После скандала в парламенте Канады Россия потребовала экстрадиции Гуньки как участника геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Однако канадцы отказали, сославшись на отсутствие договора между странами о выдаче преступников.

Тем временем 98-летний нацист сбежал неизвестно куда вместе с семьей. Видимо, старик начал опасаться, что его могут навестить потомки жертв или тех, кто боролся с фашистами во Второй мировой. К тому же на волне скандала в Оквилле наконец-то снесли памятник бойцам дивизии CC «Галичина»*, стоявший там с 1988 года.

«Теоретически он мог вернуться на Украину. Но зачем ему ехать в эту нищую холодную страну? Думаю, его и в Канаде припрячут, как делали все это время. Никто его никуда на международные суды вызвать не станет. Гунька будет прекрасно доживать век среди единомышленников», — допустил Дудчак.

Чтобы противостоять обвинениям в том, что Канада превратилась в убежище для нацистских военных преступников, в 1985 году там создали правительственную комиссию, также известную как Комиссия Жюля Дешена. Это уникальное собрание экспертов оправдало большую часть беглых нацистов. Что касается непосредственно дивизии СС «Галичина»*, то ее военные преступления не были подтверждены. Такие выводы вызвали многочисленные протесты историков и участников Второй мировой войны, но не изменили официальной позиции Канады.

Достойная награда нациста

Полное название награды Гунько звучит так: «Почетный знак отличия „За заслуги перед Тернопольщиной“ имени Ярослава Стецько». Речь идет об украинском коллаборационисте и первом заместителе Степана Бандеры, идеологе украинского национализма. В конце Второй мировой войны он бежал в зону американской оккупации, осел в Вене и там возглавил Антибольшевистский блок народов.

Стецько известен тем, что писал проникновенные письма Адольфу Гитлеру, в которых благодарил фюрера, восхищался немецкой армией и желал скорой победы над СССР. Неудивительно, что именно украинский нацист стал одним из организаторов жуткого Львовского погрома, стоившего жизни тысячам местных евреев.

Еврейские женщина и девочка, окруженные украинскими погромщиками, 1941 год / Викимедиа

«Поэтому стою на позиции уничтожения евреев и целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстерминации еврейства, исключая их ассимиляцию», — писал сам Стецько.

За этими словами стояли садистские избиения и убийства ни в чем не повинных людей. Поверьте, подробностей этой бойни лучше не знать.

После войны Стецько пользовался поддержкой США — там никого не смущало, что у украинца руки были по локоть в крови. Мало того, 40-й американский президент Рональд Рейган привлекал его к своим делам, считал серьезным лидером и даже давал в его честь обед в Белом доме.

Супруги Стецько / Викимедиа

Стецько умер в сытости и почете в Мюнхене в 1986 году. Его дело и место председателя Антибольшевистского блока народов подхватила супруга нациста — Ярослава Стецько. Нет, это не опечатка: при рождении женщину назвали Анна Евгения, но она предпочла взять имя мужа.

Жена Стецько тоже была близко знакома с Бандерой, последний раз они общались в день его убийства. В те времена она была наставницей женщин и молодежи, которых учила воевать с СССР.

Позже тоже бежала за границу и лишь в 1991 году вернулась из Германии на родину. Там ее быстро устроили в Верховную раду.

Памятная доска в Мюнхене. Текст гласит: «Здесь жили и трудились за самостоятельность Украины чета Ярослав и Ярослава Стецько. Мы чествуем их незаурядные заслуги. Президент Украины» / Викимедиа

В 2003-м болезнь вынудила Стецько уехать на лечение в Мюнхен — отчего-то врачам независимой Украины, которую нацистка строила всеми силами, она доверять отказалась. Однако немцы тоже не смогли совершить чуда, и Стецько в том же году скончалась. Разумеется, украинские власти не постеснялись увековечить память о супругах.

Ярославу Стецько поставили два монумента во Львовской области и три в Тернопольской. Его жене установили памятник в столице Украины, на Байковом кладбище. В бытность свою украинским президентом Виктор Ющенко повелел назвать в их честь улицы и обустроить музей в Киеве.

А говорят, что «никакого нацизма на Украине нет», помните?

* Подразделение ваффен СС, которое признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.