Мир 13 февраля 2024, 14:10 Канада отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньки Unsplash

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Власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), о котором стало известно после чествования в канадском парламенте. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«На наш запрос отказали, сославшись на формальное отсутствие договоренности об экстрадиции между странами», — сообщил источник.

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Следственный комитет России заочно предъявил 98-летнему Гуньке обвинение в геноциде жителей СССР в период Великой Отечественной войны, в Канаду направили запрос на его экстрадицию.

В Центральном архиве Минобороны и Государственном архиве нашлись документы, которые подтвердили места дислокации дивизии СС «Галичина», в которой служил Гунька.

Осенью 2023 года разгорелся скандал с чествованием украинского ветерана СС в канадском парламенте, когда премьер-министр Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский встречали его аплодисментами. Позднее стало известно, что Гунька уехал из Канады.