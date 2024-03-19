Мир 19 марта 2024, 23:35 Эсэсовца Гуньку наградили за «помощь ВСУ» Эсэсовца Гуньку наградили на Украине почетным знаком отличия Пресс-служба Следственного комитета

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Тернопольский областной совет Украины наградил экс-бойца дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Гуньку почетным знаком отличия. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно документу, награда «За заслуги перед Тернопольщиной» имени Ярослава Стецько нацисту присвоили за «весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ».

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Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель ранее назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. По словам политика, канадцы не знали всю историю мужчины.

Решение властей Канады не выдавать России Гунько по обвинению в геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны является позорным. На это указал депутат Госдумы Алексей Чепа.