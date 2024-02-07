Мир 07 февраля 2024, 01:13 Премьер Канады лично пригласил нациста Гунько в парламент Посольство РФ в Оттаве: нациста Гунько в парламент Канады пригласил лично Трюдо Freepik

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Офис канадского премьер-министра Джастина Трюдо лично позвал нациста Ярослава Гунько для выступления в парламенте в ходе приезда украинского лидера Владимира Зеленского в 2023 году. Об этом сообщило российское посольство в Оттаве в соцсети X.

«Официально — преступника СС [Гунько] в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — написали дипломаты.

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Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители РФ заочно обвинили 98-летнего украинского нациста Гунько в геноциде гражданского населения на территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны.

Следователи изучили документы в государственном архиве страны и Центральном архиве Минобороны. В них были данные о местах дислокации и ведении боев дивизией СС «Галичина», в которой служил Ярослав Гунько. По информации СК, правохранители сейчас решают вопрос об объявлении его в международный розыск.