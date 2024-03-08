Мир 08 марта 2024, 16:25 Памятник бойцам дивизии СС снесли в Канаде Памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина» снесли в канадском Оквилле

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В канадском городе Оквилле демонтировали монумент в честь бойцов дивизии CC «Галичина»*. По данным украинского издания «Страна.ua», памятник, находившийся на кладбище, был посвящен участникам боев под Бродами в 1944 году. Установили его в 1988-м.

Активисты и представители прессы не раз настаивали на сносе памятника, а мэр Оквилла Роб Бертон признавался, что ему противно осознавать, что монумент есть в его городе. После скандала с чествованием эсэсовца 98-летнего Ярослава Гунько (Хунки) в канадском парламенте тема актуализировалась, отметило издание.

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Ранее его ровесник, американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в беседе с журналистами заявил, что такие преступники, как Хунка, не должны были прожить всю жизнь без заслуженного наказания.

Ярослава Хунку встретили как героя на заседании парламента в Канаде в сентябре 2023 года. Его чествовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский.

* Подразделение СС, которое признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

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