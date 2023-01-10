Мир 10 января 2023, 15:45 🤨 На Украине размечтались о поставках подводных лодок. Но не получили даже обещанные БМП Военный обозреватель Литовкин объяснил, почему на Украине ругают западные поставки оружия РИА «Новости»

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На Украине очередная истерика. Глава МИД Дмитрий Кулеба снова недоволен поддержкой Запада: дескать, мало помогают. Ему вторят другие жовто-блакитные чиновники. Они плачутся: оружие зачастую приходит с вышедшим сроком годности, да и вообще для перемоги нужны истребители и подводные лодки. «360» выяснил, чем вызваны подобные заявления.

Прощай, оружие?

Несмотря на тяжелые потери ВСУ, о которых в интервью Newsweek сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, политики Незалежной не особенно жалуются на нехватку живой силы, собираясь воевать «до последнего украинца». Они готовятся кинуть в пекло войны еще 100 тысяч новобранцев. А вот оружия постоянно мало.

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Пентагон оценил американскую военную помощь киевскому режиму в 24,2 миллиарда долларов. Теперь заокеанские партнеры собираются передать ВСУ боевые машины пехоты Bradley и системы ПРО Patriot. Франция обещает свои БМП AMX-10 RC, Германия — БМП Marder.

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Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley во время совместных учений армий США и Румынии в рамках операции «Атлантическая решимость» / РИА «Новости»

Правда, немцы пока только ищут, где бы им взять 40 штук обещанных машин. Многие другие виды вооружений Запад поставляет с истекшим сроком годности. Посол Пристайко прямо признал, что технику отправляют фактически на утилизацию.

С этой задачей хорошо справляются ВС России. То же, что попадает на Украину в качестве помощи и при этом отлично работает, часто оказывается на черном рынке. Воровство в самой коррумпированной стране Европы никто не отменял.

Подлодки для перемоги

Другая часть претензий украинских властей к партнерам (лучше сказать — хозяевам) звучит примерно так: даете мало и не то. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вовсе заявил, что никто из союзников «не сделал достаточно».

ВСУ действительно критически нуждаются в тяжелом вооружении, особенно в танках. Однако это желание сбудется, только если европейцам удастся договориться о поставках ВСУ пресловутых «Леопардов».

Почему же украинцам пока никак не начнут передавать эти танки? По мнению Виктора Литовкина, полковника в отставке и военного обозревателя ТАСС, на Западе, вероятно, боятся, что российские военные будут их щелкать как орешки. Тогда весь авторитет этих «чудо-машин» окажется уничтожен.

Военнослужащие Испании на танке Leopard 2E на параде в Риге в День независимости Латвии / РИА «Новости»

В таких условиях заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник решил, что если уж требовать, то сразу всего и побольше. Он опубликовал в Twitter пост, в котором помечтал о поставках систем ПВО, истребителей, военных кораблей, баллистических ракет и даже подводных лодок.

Подобные заявления украинские чиновники делают по двум причинам, объяснил в разговоре с «360» Литовкин.

«Во-первых, они хотят оружия, безусловно, побольше и помощнее. С другой стороны, они еще хотят свалить ответственность за свои военные неудачи на западных покровителей и кураторов. Они ведь терпят поражение за поражением. Отсюда и критика Запада. Мол, они проигрывают только потому, что Запад не поставляет им необходимые вооружения», — сказал он.

Полковник в отставке припомнил недавнее высказывание главы украинского Минобороны Алексея Резникова. Тот утверждал, что ВСУ выполняют миссию НАТО.

«То есть он признал, что именно украинцы делают за НАТО грязную работу», — отметил Литовкин.

Поэтому понятна обида на страны Североатлантического альянса, которые помогают "не на полную катушку", подытожил эксперт.