10 января 2023, 15:45
🤨 На Украине размечтались о поставках подводных лодок. Но не получили даже обещанные БМП
Военный обозреватель Литовкин объяснил, почему на Украине ругают западные поставки оружия
На Украине очередная истерика. Глава МИД Дмитрий Кулеба снова недоволен поддержкой Запада: дескать, мало помогают. Ему вторят другие жовто-блакитные чиновники. Они плачутся: оружие зачастую приходит с вышедшим сроком годности, да и вообще для перемоги нужны истребители и подводные лодки. «360» выяснил, чем вызваны подобные заявления.
Прощай, оружие?
Несмотря на тяжелые потери ВСУ, о которых в интервью Newsweek сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, политики Незалежной не особенно жалуются на нехватку живой силы, собираясь воевать «до последнего украинца». Они готовятся кинуть в пекло войны еще 100 тысяч новобранцев. А вот оружия постоянно мало.
Реклама
Пентагон оценил американскую военную помощь киевскому режиму в 24,2 миллиарда долларов. Теперь заокеанские партнеры собираются передать ВСУ боевые машины пехоты Bradley и системы ПРО Patriot. Франция обещает свои БМП AMX-10 RC, Германия — БМП Marder.
Реклама
Правда, немцы пока только ищут, где бы им взять 40 штук обещанных машин. Многие другие виды вооружений Запад поставляет с истекшим сроком годности. Посол Пристайко прямо признал, что технику отправляют фактически на утилизацию.
С этой задачей хорошо справляются ВС России. То же, что попадает на Украину в качестве помощи и при этом отлично работает, часто оказывается на черном рынке. Воровство в самой коррумпированной стране Европы никто не отменял.
Подлодки для перемоги
Другая часть претензий украинских властей к партнерам (лучше сказать — хозяевам) звучит примерно так: даете мало и не то. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вовсе заявил, что никто из союзников «не сделал достаточно».
ВСУ действительно критически нуждаются в тяжелом вооружении, особенно в танках. Однако это желание сбудется, только если европейцам удастся договориться о поставках ВСУ пресловутых «Леопардов».
Почему же украинцам пока никак не начнут передавать эти танки? По мнению Виктора Литовкина, полковника в отставке и военного обозревателя ТАСС, на Западе, вероятно, боятся, что российские военные будут их щелкать как орешки. Тогда весь авторитет этих «чудо-машин» окажется уничтожен.
В таких условиях заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник решил, что если уж требовать, то сразу всего и побольше. Он опубликовал в Twitter пост, в котором помечтал о поставках систем ПВО, истребителей, военных кораблей, баллистических ракет и даже подводных лодок.
Подобные заявления украинские чиновники делают по двум причинам, объяснил в разговоре с «360» Литовкин.
«Во-первых, они хотят оружия, безусловно, побольше и помощнее. С другой стороны, они еще хотят свалить ответственность за свои военные неудачи на западных покровителей и кураторов. Они ведь терпят поражение за поражением. Отсюда и критика Запада. Мол, они проигрывают только потому, что Запад не поставляет им необходимые вооружения», — сказал он.
Полковник в отставке припомнил недавнее высказывание главы украинского Минобороны Алексея Резникова. Тот утверждал, что ВСУ выполняют миссию НАТО.
«То есть он признал, что именно украинцы делают за НАТО грязную работу», — отметил Литовкин.
Поэтому понятна обида на страны Североатлантического альянса, которые помогают "не на полную катушку", подытожил эксперт.
ВСУ
Оружие
НАТО
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама