Спецоперация 09 января 2023, 21:49 «До последнего украинца». Киев мобилизует еще 100 тысяч человек за два месяца Политолог Дудчак: на Украине пытаются мобилизовать максимальное число оставшихся человек Telegram

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует мобилизовать дополнительно сто тысяч человек в течение двух месяцев, пишет журналист Руслан Осташко. Специалисты же заверяют, что выдача повесток на Украине и не прекращалась. Просто теперь призывать людей стали с новой силой. Сами же украинцы сражаться не хотят. Вместо этого они пытаются покинуть страну или совершить преступление, за которое им грозит не тяжкое наказание.

Мобилизация на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) экстренно начинает мобилизацию населения в ряды украинской армии. Об этом написал телеведущий и журналист Руслан Осташко в своем Telegram-канале.

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«Украинские паблики, ссылаясь на источник в офисе президента Зеленского, сообщают, что Генштаб планирует в течение двух месяцев мобилизовать дополнительно 100 тысяч украинцев. Источник отмечает, что данная мобилизация будут проходить в максимально короткие сроки, чтобы как можно скорее отправить новобранцев в новую мясорубку», — заявил он.

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По данным Осташко, для ускорения мобилизации повестки планируют вручать дистанционно.

Постоянная мобилизация на Украине

На Украине идет непрекращающаяся мобилизация. Просто бывают периоды более спокойного призыва. Однако сейчас повестки вручают даже просто прохожим мужчинам призывного возраста. Об этом «360» рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Понятно, чем это обусловлено — серьезным состоянием дел в районе Артемовска. Они (ВСУ — прим. ред.) испытывают нехватку в живой силе. <…> Делают все возможное, чтобы забрать как можно больше из числа оставшихся на территории [Украины] людей», — пояснил он.

Тем временем выехать с Украины, чтобы уклониться от призыва, довольно непросто, отметил Дудчак. Ситуация для местного населения крайне сложная, уверен политолог. При этом мобилизовать Киев может еще довольно большое количество человек.

Украинский политик и управленец Владимир Олейник уверен, что Киев будет сражаться до последнего украинца в интересах Запада. Более того, когда Владимир Зеленский говорит, что весь Запад с Украиной, он лукавит, ведь весь Запад просто против России, подчеркнул политик.

«Территорию Украины избрали полигоном. <…> Понятно, что расплачиваются кровью украинцев. <…> Очень большие жертвы, они (Запад и власти Украины — прим. ред.) об этом не говорят. <…> И здесь, конечно, нужно пополнение», — пояснил он.

Украинцы не хотят сражаться

Олейник напомнил, что Киев ужесточил условия по призыву. Добровольцев нет, но людей буквально вылавливают на улицах. По словам политика, теперь для совершения какого-либо гражданско-правового акта нужно подтверждение от военкомата, что человек стоит на учете.

«Это касается женитьбы, заключения какой-либо сделки, прописки, если что-то хотите купить… Кроме смерти. Если умрете, нет вопросов. Но украинцы понимают, что их используют как мясо, что это все не в их интересах. <…> Кроме того, там есть предписание посольствам содействовать возврату украинцев призывного возраста назад на Украину», — пояснил он.

Олейник рассказал, что сейчас на Украине люди идут на нарушение закона, лишь бы получить небольшой срок, возможно, условный, но при этом не идти сражаться.

«Желающих умирать за Зеленского, за то, что он ворует то, что поступает на Украину… <…> Они не верят в победу. <…> Мотивации нет, но иногда и выхода нет, гонят», — заключил Олейник.