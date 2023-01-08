Мир 08 января 2023, 19:07 ВСУ столкнулись с критической нехваткой танков и бронетехники Экс-офицер разведки США Риттер: главком ВСУ Валерий Залужный лишился почти всех танков РИА «Новости»

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Просьбы Украины о поставках танков и боевых машин пехоты указывают на критическую нехватку военной техники в рядах ВСУ. Об этом бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что за последнее время украинские военные лишились почти всех танков и БМП, поэтому чаще всего используют легкобронированную технику, в основном укрепленные внедорожники.

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По словам Риттера, это является нежизнеспособной тактикой в реалиях современных мобильных столкновений. Поэтому перед главкомом ВСУ Валерием Залужным стоит задача — в ускоренном порядке восстановить этот потенциал.

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Военный напомнил, что с наступлением зимы у российской армии появилось еще одно преимущество перед противником. Речь идет о лучшем техническом оснащении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о росте дезертирства среди военных и предложил ужесточить наказания за самоволку на линии соприкосновения. Большую часть случаев дезертирства связали с моральным срывом из-за российской артиллерии на передовой.