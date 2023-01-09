Спецоперация 09 января 2023, 21:59 Украина уличила Запад в поставках оружия с истекшим сроком годности Посол Украины Пристайко: Киев получает от Запада оружие с истекшим сроком годности YouTube

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Западные страны поставляют для нужд ВСУ вооружения, срок годности которых уже истек, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Его словам привел журнал Newsweek.

«Мы шутим, что если вы хотите от него избавиться, отдайте его нам. Мы отправим его в нужном направлении. В мирное время никто об этом говорить бы не стал, но сейчас — почему нет?» — пояснил украинский дипломат.

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Глава дипмиссии Украины в Великобритании отметил, что в последнее время Киеву стали передавать больше вооружения. Как утверждает Пристайко, украинское командование не надеялось получить американские системы ПРО Patriot. Однако Запад обеспечит их этими установками.

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На минувшей неделе Франция, Германия и США объявили о новом пакете помощи. Киеву пообещали передать легкие танки, БМП и Patriot. В России неоднократно предупреждали, что попавшее в руки ВСУ западное оружие станет законной целью для ВКС РФ.

Ранее сообщалось об освобождении поселка Бахмутское в ДНР. При этом Артемовск пока остается под контролем украинских военных.