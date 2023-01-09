Эксклюзив 09 января 2023, 23:45 Главные доноры черного рынка. Украинская власть готова жертвовать армией ради наживы Журналист Авва назвал Украину самой коррумпированной страной Европы Telegram

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Британские и украинские СМИ гордо сообщали в конце года, что для ВСУ передали более 900 генераторов фирмы Konner&Sohnen. Однако в 2023-м ими уже бойко торгуют на различных украинских сайтах частные продавцы. Латвийский журналист Вадим Авва объяснил «360», что нынешняя власть Украины и не думает преследовать воров: она сама старается украсть как можно больше. На погибающих от холода народ и армию им просто наплевать.

Далее — прямая речь журналиста.

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Самая коррумпированная страна Европы

На Украине каждая из сторон решает свои задачи. Выделяемые деньги, имущество, вооружение — те же генераторы или гуманитарная помощь — словом, все, что украинская власть получает бесплатно, становятся предметом перепродажи.

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Еще до начала специальной военной операции Украина была самой коррумпированной страной на европейской части континента Евразия. Таковой она и осталась. Поэтому, конечно же, при малейшей возможности все перепродается.

Более того, Вашингтоном была принята система, чтобы «упростить» поставки ряда вооружений. Их доверили непроверенным фирмам, то есть компаниям, ранее не сотрудничавшим с предприятием американского военно-промышленным комплексом.

Это привело к тому, что ряд вооружений, особенно это касается переносных зенитно- ракетных комплексов и, разумеется, стрелкового оружия, попадают на черный рынок. Об этом, кстати, говорил начальник финской криминальной полиции еще в прошлом году.

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Кто разберется?

Весь режим президента Украины Владимира Зеленского — он сам, его администрация, правительство Украины, депутатский корпус — находится сегодня на содержании Соединенных Штатов Америки и их вассалов.

Они понимают, что долго такая конструкция не может существовать: она либо приведет к глобальной катастрофе, либо к разделу страны (а это — уже совершившийся факт!) и к установлению на территории Украины дружественного России режима.

Напомню, что одним из условий «развода» в 1991 году бывших советских республик было комплементарное отношение друг с другом в дальнейшем. Эта установка, разумеется, была разрушена США и всей их внешнеполитической линией.

Так что сегодня власти Украины пытаются надышаться, наворовать и использовать все финансовые потоки ежеминутно и ежесекундно. При этом умирают солдаты ВСУ, то есть самая бедная часть украинского общества.

Ведь военный призыв не коснулся никого из чиновников, никого из «Квартала 95». Он не задел ни Зеленского, ни его жену, закупающую на ворованные деньги во французских бутиках себе шмотки. Судьба народа этих людей не интересует.

Это реальность, которую заглушают всеми пропагандистскими возможностями и цензурными, всей машины подавления. Потому что если ее не заглушать, то режим Зеленского, несмотря на всю западную помощь был бы давно сметен.