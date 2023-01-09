Мир 09 января 2023, 04:18 Германия начала «лихорадочно» искать обещанные Украине 40 БМП Marder — СМИ Der Spiegel: Германия «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 БМП Marder Википедия

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Власти Германии «лихорадочно» ищут 40 боевых машин пехоты Marder, обещанные украинскому руководству. Большую часть военной техники стране придется взять из собственных запасов, заявил журнал Der Spiegel.

«Канцлер [Германии Олаф] Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты», — отметили авторы статьи.

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Они добавили, что после объявления о поставке БМП военные, политики и эксперты в области безопасности начали гадать, откуда немцы собираются их взять. Представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт еще 6 января сказал, что в течение дня сможет ответить на этот вопрос, но разъяснений так и не было.

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По словам журналиста, обещание Шольца воплотить в жизнь будет довольно сложно. Согласно их данным, оборонный концерн Rheinmetall располагает 60 бракованными машинами пехоты, но на их модернизацию уйдет крайне много времени.

Власти Германии планируют поставить 40 БМП Marder на Украину уже к концу марта. В связи с этим им придется взять большую часть обещанной техники из запасов собственной армии.