Мир 21 августа 2023, 15:25 (обновлено: 21 августа 2023, 16:32) Многоликий БРИКС. Почему альянс не сможет принять всех кандидатов одним махом Политолог Оленченко: БРИКС не сможет принять всех кандидатов здесь и сейчас Freepik

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Союз БРИКС стал наилучшим решением для некоторых стран избежать непредсказуемости Запада. В составе альянса пять стран с сильнейшими экономиками: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). Незападные государства, вступив в объединение, получат стабильное экономическое и политическое развитие. Сейчас список кандидатов БРИКС насчитывает более 20 стран. Но принять всех желающих одним махом у альянса не выйдет.

Многоликий БРИКС

Участники альянса благоприятно смотрят на расширение союза пяти стран. На предстоящем саммите в ЮАР лидеры стран-членов вынесут решение по нескольким кандидатам на вступление в союз. О каких именно государствах идет речь, пока что не известно.

В начале 2023 года участники альянса сообщили, что основными кандидатами на вступление в БРИКС были Египет, Венесуэла и Боливия. Сейчас список желающих к присоединению расширился до 27 стран. Стать участником стремительно развивающего союза захотели такие государства, как Аргентина, ОАЭ, Турция, Мексика, Саудовская Аравия и другие.

Почему так много желающих на вступление в союз?

Желание многих незападных стран вступить в БРИКС зависит от непредсказуемости самого Запада, объяснил «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

«Государства понимают, что их отношения с западными странами малопредсказуемы. Соответственно, это отражается на стабильности развития и на возможности выстраивании перспектив. В этом плане БРИКС для них — наилучшее решение», — пояснил международник.

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По его словам, в альянсе отношения строятся на равноправной основе, а его ориентиры — предсказуемое и устойчивое развитие. Это основные принципы, которые привлекают стран-кандидатов.

США, напротив, не признают равноправия в двусторонних отношениях в альянсе. Их основной принцип взаимодействия с другими странами — доминирование. Владимир Оленченко

БРИКС образуют сильные экономики Китая, Индии и России. Это подчеркивает стабильное развитие при вступлении в альянс.

«Эти экономики самодостаточные. В принципе, те страны, которые хотели бы предсказуемости, стабильности и устойчивости развития, могут смело на них полагаться», — подчеркнул международник.

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Вызов Западу

По данным британской газеты Financial Times, вступление в альянс сразу всех желающих маловероятно. Для БРИКС важно определить критерии приема новых членов, чтобы потенциальные кандидаты в будущем знали, «какие вопросы ставятся в приоритет».

Это и будет одной из основных задач для обсуждения на предстоящем саммите в Йоханнесбурге. Действующие участники альянса согласуют критерии приема новых членов. Также газета подчеркнула, что Китай «подгоняет» БРИКС стать геополитическим соперником G7.

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При таком раскладе Пекин сможет бросить вызов «Большой семерке». Для реализации задумки Поднебесная собирается организовать крупнейшее расширение блока, заявили авторы материала. КНР стремится к тому, чтобы на БРИКС приходилась та же доля мирового ВВП, которую имеет и G7.

«Напряженность возрастает по поводу того, должен ли союз БРИКС быть клубом, защищающим экономические интересы развивающихся стран, или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу», — отметили в газете.

В перспективе это может быть формирование свободной зоны торговли и финансовые расчеты в национальных валютах, а не только в американских долларах, уточнил собеседник «360». Более того, у БРИКС есть задача по созданию единой валюты, но ее реализация пока что находится на стадии обсуждения и планов, напомнил Оленченко.

Возможные присоединения к БРИКС

Вступить в БРИКС после саммита в ЮАР претендует одна из крупнейших экономик Латинской Америки — Аргентина, отметил Оленченко. Помимо этого, в ее присоединении заинтересована и Бразилия.

По словам эксперта, в случае членства латиноамериканского государства двусторонние отношения между этими странами станут крепкими и тесными, учитывая экономический статус обеих.

Близким по духу и географии кандидатом на вступление в альянс выступает Белоруссия, подчеркнул собеседник.

«Страны западного сообщества стремятся изолировать Белоруссию в Европе и в целом в мире. Приобретение членства в БРИКС расширило бы торговые, экономические, культурные и политические связи страны», — объяснил он.

РИА «Новости»

Невозможность принятия одним махом

Главная задача предстоящего саммита в ЮАР — выработка правил принятия кандидатов в альянс. До этого момента БРИКС было известным объединением пяти стран. За время его действия внутри союза опытным путем сложились определенные взаимоотношения, отметил Оленченко.

«Сейчас нужно вырабатывать юридические нормативы: рассмотрение заявок, их принятие и объем взаимодействий. Я бы не предоставлял новым участникам сразу полный объем действий, чтобы они лучше приспособились к деятельности в составе БРИКС», — уточнил он.

Присоединение к альянсу — это серьезная и обстоятельная работа по формированию норм, правил членства и поведения внутри союза. Это главная причина, почему все страны не могут принять одним махом в состав БРИКС. Владимир Оленченко

Помимо юридической работы, в союзе есть вопрос очередности присоединения к альянсу, напомнил Оленченко. Кандидаты подали заявки на вступление в союз не единовременно, а в разные периоды при определенных обстоятельствах, подчеркнул он.

Флаги стран — участниц встречи лидеров БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. / РИА «Новости»

Поэтому, учитывая все детали, участники БРИКС не смогут вынести общего решения по всем кандидатам. Вердикт должны вынести индивидуально по каждой стране, независимо от того, что их больше двух десятков, подытожил специалист по международным отношениям.