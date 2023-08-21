Мир 21 августа 2023, 11:35 БРИКС начал расширяться для создания справедливого мира — Лавров Лавров: БРИКС запустил расширение, чтобы стать опорой справедливого мира РИА «Новости»

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БРИКС начал процесс расширения, чтобы стать одной из основ установления более справедливого мира. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для африканского журнала «Убунту». Текст опубликовали на сайте МИД РФ.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что одним из приоритетов председательства ЮАР в БРИКС стало укрепление взаимодействия с африканскими странами. Россия всецело разделяет такой подход, указал Лавров.

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У объединения немало единомышленников по всему миру, сообщил глава МИД РФ. В БРИКС видят позитивную силу, которая способна укрепить солидарность стран Глобального Юга и Востока, а также стать одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка, обратил внимание министр.

«„Пятерка“ готова откликнуться на этот запрос. Именно поэтому мы запустили процесс расширения», — подчеркнул Лавров.

Саммит БРИКС пройдет под председательством ЮАР в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В китайском МИД ранее заявили, что КНР поддержит расширение объединения и принятие в него новых партнеров.