Мир 21 августа 2023, 04:32 Китай выступил за идею расширения БРИКС МИД: Китай поддержит вступление новых партнеров в «большую семью» БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

КНР поддержит расширение БРИКС и будет рад приветствовать новых партнеров в организации. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба китайского МИД.

«Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в „большую семью“ большего числа партнеров», — заявили в министерстве.

Реклама

На сегодняшний день в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но в последнее время все чаще поднимается вопрос о расширении альянса. Заявки на вступление в БРИКС подали уже 23 страны из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Среди них Аргентина, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и другие.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также поддержал скорейшее вступление в БРИКС новых стран.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа. Участие в нем примут представители 34 государств. На встрече, в том числе, будут обсуждать вступление новых стран в организацию.

Президент России Владимир Путин присоединится к саммиту по видеосвязи.