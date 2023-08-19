Мир 19 августа 2023, 17:54 Египет объявит о намерении вступить в БРИКС на саммите в ЮАР Глава совета по иностранным делам: Египет заявит о желании вступить в БРИКС РИА «Новости»

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Власти Египта заявят о просьбе на вступление в БРИКС на предстоящем саммите в ЮАР. С таким заявлением выступил председатель египетского совета по иностранным делам Мухаммед аль-Ораби, сообщил ТАСС.

«Египет примет участие в саммите БРИКС во вторник, который пройдет в ЮАР, и выступит с просьбой о вступлении в объединение», — сказал аль-Ораби.

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По его словам, страна рассчитывает, что получит поддержку России в вопросе по вступлению в БРИКС.

Саммит международного объединения состоится в Йоханнесбурге с 21 по 24 августа в выставочном центре Сэндтон.

Участие в нем примут представители 34 государств. Ожидается приезд и представителя ООН. Российскую делегацию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в формате видеосвязи, сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.