Мир 07 августа 2023, 20:26 Лидеры 23 стран отправили официальный запрос на вступление в БРИКС Глава МИД ЮАР Пандор: лидеры 23 стран выразили желание вступить в БРИКС РИА «Новости»

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Главы 23 государств отправили официальный запрос на вступление в БРИКС, сообщила на пресс-конференции министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Это подтверждает высокий статус организации, отметила глава южноафриканского ведомства.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», — заявила Наледи Пандор на брифинге.

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В числе подавших заявки — Алжир, Белоруссия, Куба, Индонезия, Иран, Марокко, Венесуэла и ряд других государств. Дипломат заметила, что такое количество желающих вступить в БРИКС подтверждает высокий статус организации, которая отстаивает интересы глобального Юга.

О возможном расширении БРИКС заговорили в 2022 году. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил, что после саммита в ЮАР в организацию вступят страны, удовлетворяющие требованиям. Предполагается, что решение о расширении состава БРИКС будут принимать при единогласном голосовании.