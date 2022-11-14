Мир 14 ноября 2022, 16:19 Курды с бомбой на зарплате у США. Возможные причины теракта в Стамбуле Политолог Курбанов заявил, что у большинства терактов есть американский след РИА «Новости»

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Центр Стамбула атаковали террористы. Подозреваемую в подрыве бомбы и ее соратников арестовали. Турецкие власти уверены, что за нападением стоят Соединенные Штаты, которые щедро оплачивали курдских боевиков: американцам давно не нравится дружба Анкары и Москвы.

Взрыв в Стамбуле

Днем 13 ноября в самом центре Стамбула прогремел взрыв. На пешеходной туристической улице Истикляль в районе Бейоглу, по последним данным, погибли шесть человек, более 80 ранены. Генеральное консульство России заявило, что среди пострадавших — трое россиян.

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ЧП квалифицировали как теракт. Полиция задержала человека, который, предположительно, мог оставить сумку, начиненную взрывчаткой. Возможно, за взрывом стоят Рабочая партия Курдистана и курдские Отряды народной самообороны, признанные в Турции террористическими.

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Местные власти запретили журналистам вести трансляцию с места взрыва. Кроме того, правоохранительные органы начали расследования против 25 человек, после инцидента разместивших провокационные посты в интернете.

Подозреваемая — курдский офицер

Следователи не спешат делиться полной картиной произошедшего. Пока известно, что женщина оставила на улице Истикляль сумку или пакет с бомбой. Террористка пыталась скрыться, но ее удалось отследить, проверив более тысячи камер видеонаблюдения, сообщил Trt Haber.

Утром 14 ноября полиция задержала подозреваемую. На видео, которое передали журналистам, спецназ штурмует многоквартирный дом, а позже выводит оттуда женщину и еще несколько человек с прикрытыми лицами.

Также арестовали еще 46 человек. Поначалу турецкие СМИ утверждали, что за терактом стоит адвокат Рабочей партии Курдистана, известная курдская правозащитница Джиян Тосун.

Позже выяснилось, что виновница взрыва — гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она проходила обучение у боевиков Рабочей партии Курдистана и дослужилась до офицера. В Турцию женщина нелегально попала через приграничный город Африн-Идлиб. Террористы планировали бежать в Грецию, однако оперативная работа правоохранительных органов помешала им.

Ахлам Альбашир, которую подозревают в теракте в Стамбуле

Улицу Истикляль снова открыли для пешеходов, но скамейки пока убрали из соображений безопасности.

Турция обвиняет США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что приказ привести бомбу в действие отдали курдские боевики. При этом глава ведомства подчеркнул, что республика не принимает соболезнований от посольства США, так как знает, откуда координировался теракт.

«Конечно, следует обсудить наш союз с государством, которое кормит из средств сената Кобани и другие террористические зоны. И, таким образом, пытается нарушить покой в Турции. Все предельно ясно», — сказал Сойлу.

Реакция турок неудивительна: практически во всех терактах в мире можно разглядеть американский след, считает политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Соединенные Штаты должны были как-то повлиять на турецкое общество, потому что в стране постепенно образуется другой образ жизни, отделяясь от Запада и тех систем, которые до сих пор «воспитывали» Турцию по своему усмотрению Маис Курбанов.

Турция создает собственную систему, которая ближе к России, чем к США и ЕС, объяснил он в разговоре с «360». Это не устраивает американцев, поэтому они и европейцы финансируют курдов: есть немало доказательств их сотрудничества в различных сферах.

Вашингтон не хочет допускать выход Анкары из-под контроля и намерен использовать все рычаги давления, как поступали в Пакистане и других странах. В том числе американцы планируют привести в турецкую власть своих людей, которые будут отвечать их интересам.

Турции пора примириться с курдами

Дипломат, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов в беседе с «360» отметил, что арестованная девушка приехала из приграничного города Сирии. Теракт может быть сигналом, что Турции пора, наконец, дать сирийцам самим контролировать свои земли.

Она должна предоставить сирийскому правительству возможность контролировать собственную территорию, которая сегодня занимают турецкие войска. Они не говорят об оккупации, но реально турки уже на протяжении 10 лет находятся на этой территории Вячеслав Матузов.

Анкара не признает законы сирийского правительства и ведет войну, поэтому нет повода удивляться проникновению в страну террористов. А слабый контроль территории американцами открывает возможности для концентрации любых террористических центров, считает дипломат.

«Поэтому для Турции выход один: выстраивать нормальные отношения с соседними государствами, прежде всего с Сирией, и вместе с сирийцами добиваться ликвидации всех террористических группировок, какими бы они ни были», — подчеркнул Матузов.

По его словам, турецкое правительство ведет себя неконструктивно. Порядка четверти территории республики — восточные и юго-восточные районы — населены в основном курдами. И бороться с терроризмом можно совместными усилиями.

«В противном случае они открывают возможности для каких-то третьих стран, в частности Соединенных Штатов, использующих все эти курдские организации для своих политических целей: и против Турции, и против сил, и против Сирии», — сказал эксперт.

Сирийские артиллеристы в провинции Идлиб / РИА «Новости»

Курдов обвиняли всегда

Исламовед и историк Азат Ахунов пояснил, что обвинения в адрес Рабочей партии Курдистана в последнее время традиционны для Турции. Членов этой организации давно преследуют, а их лидер уже отбывает пожизненное заключение.

«Считается, что так была решена проблема этих террористических актов, которые совершали, по мнению турецких властей, представители этой партии. Действительно уже давно не было таких событий трагических событий, как вчерашнее», — сказал он.

Поскольку на улице Истикляль всегда много туристов, у организаторов теракта была цель создать резонанс из-за гибели иностранцев и ограничить индустрию туризма, на которой строится турецкая экономика, предположил Ахунов.

Боевики Свободного Курдистана

Террористы прибыли из Сирии, и это, по словам Ахунова, дает возможность турецким властям сделать определенный акцент на успешной борьбе с местными курдскими формированиями. Принцип простой: нападают исподтишка в Стамбуле — значит, проигрывают в Сирии.

Борьба с курдами властей Турции продолжается много десятков лет. Однако в последние годы они пошли на определенные уступки: разрешили преподавать курдский язык, стали открывать школы и так далее. Террористическая активность пошла на спад Азат Ахунов.

Но исключать курдских боевиков из числа подозреваемых во взрыве, по мнению Ахунова, нельзя. Ведь террористы борются не только за права курдов в Турции, но и за создание и признание будущего государства Свободный Курдистан, что, кстати, практически невозможно.

«Дело в том, что предполагаемые земли для Свободного Курдистана находятся на территории нескольких стран: это Сирия, Иран и Турция. Они не будут отдавать свои регионы для создания другого государства. Тем более что уже есть Иракский Курдистан», — напомнил дипломат.

Это полуавтономное образование в Ираке — фактически национальное курдское государство. И Турция успешно с ним сотрудничает с ним, подытожил Ахунов.