Важное 14 ноября 2022, 11:36 Трое россиян пострадали при взрыве в Стамбуле Генконсульство РФ в Турции: трое россиян пострадали из-за взрыва в Стамбуле РИА «Новости»

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Трое граждан России пострадали при теракте на одной из центральных улиц Стамбула 13 ноября. Об этом заявили в Генконсульстве РФ в Турции.

Взрыв раздался накануне днем на улице Истикляль, в центре города. Шесть человек погибли, еще более 80 пострадали. Несколько из них находятся в реанимации.

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Турецкие власти назвали случившееся терактом. По их сведениям, к нему могут быть причастны представители курдов из Сирии. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью людей своему коллеге Реджепу Эрдогану.

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По предварительным данным, к теракту причастна женщина. Ее видели убегающей с места взрыва, она задержана.

После теракта власти попросили местных жителей и гостей не публиковать фото и видео с улицы Истикляль. После этого требования соцсети у людей стали плохо работать, но сейчас они функционируют в прежнем режиме.