Мир 13 ноября 2022, 22:48 Расследование против 25 пользователей соцсетей начали после взрыва в Стамбуле TRT Haber: расследование после взрыва в Стамбуле начали против 25 пользователей соцсетей Соцсети

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Расследование начали в отношении 25 пользователей социальных сетей после взрыва в центре Стамбула. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В своем материале журналисты ссылаются на данные Главного управления безопасности Турции. Посты этих пользователей о взрыве в Стамбуле «были идентифицированы как провокационные».

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«В отношении 25 пользователей соцсетей, чьи посты о взрыве в Стамбуле были идентифицированы как провокационные, началось расследование и отправлена информация в соответствующие ведомства», — указано в сообщении.

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Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле днем 13 ноября. По последним данным, жертвами происшествия стали шесть человек. Больше 50 получили ранения. Предварительно, среди пострадавших нет россиян, отметили в Генеральном консульстве РФ.

Следователи изъяли записи со всех камер видеонаблюдения в районе. Координировать расследование причин взрыва будет глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Одной из версий произошедшего следователи рассматривают теракт. По сообщениям местных СМИ, власти запретили вести трансляции с места взрыва.