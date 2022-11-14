Мир 14 ноября 2022, 05:06 Десятки пострадавших из-за женщины с сумкой. Главное о теракте в центре Стамбула МВД Турции: полиция задержала подозреваемого во взрыве в Стамбуле РИА «Новости»

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Мощный взрыв прогремел на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Турецкие власти назвали произошедшее терактом, жертвами которого стали шесть человек. За медицинской помощью обратились более 80 пострадавших. Сейчас правоохранители занимаются расследованием всех обстоятельств. Они уже задержали одного подозреваемого.

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Сумка со взрывчаткой

Первые сообщения о взрыве в Стамбуле появились во второй половине дня 13 ноября. Турецкие журналисты стали писать, что травмы получили минимум 11 человек. На место сразу же отправили десятки скорых и сотрудников полиции.

Правоохранители стали рассматривать теракт в качестве одной из версий взрыва. С помощью записей камер наружного видеонаблюдения они начали вычислять место, где оставили сумку со взрывчаткой. Улицу, где произошел подрыв, перекрыли. Как сообщил местный телеканал NTV, на место вылетел глава МВД Турции Сулейман Сойлу для координирования расследования.

Позже президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уточнил информацию по погибшим и пострадавшим. Он заявил, что жертвами взрыва стали шесть человек, ранения получили 53 жителя города.

Представители СМИ отмечали, что власти запретили телеканалам вести трансляции и публиковать новости о случившемся. Журналистов попросили убрать камеры и не снимать. Им разрешили передавать слова только официальных лиц.

«[СМИ должны] избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе или послужат целям террористических организаций», — пояснил Высший совет по радио и телевидению Турции.

После объявления запрета местные жители стали жаловаться на проблемы со входом в социальные сети. Журналисты со ссылкой на Главное управление безопасности страны сообщили, что 25 пользователей попали под расследование. Опубликованные посты о взрыве сочли провокационными.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что количество пострадавших увеличилось до 81. Врачи оценивают состояние двоих из них как тяжелое. Также он подчеркнул, что к взрыву причастна женщина.

Версии случившегося

По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, сейчас анализируют две возможные версии взрыва.

РИА «Новости»

«Либо в этой сумке или пакете, [который был сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва] находилось взрывное устройство, и оно взорвалось само по себе, либо кто-то взорвал его дистанционно», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что взрыв расценивается как акт терроризма. Ответственную за это террористическую организацию выявят в результате расследования. Пока никто не взял на себя ответственность за подрыв.

«Нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия», — подчеркнул Боздаг.

Генпрокуратура Стамбула тоже назвала взрыв терактом. С аналогичным заявлением выступил и Октай.

«Мы дойдем до конца, кто бы ни стоял за этими инцидентами, даже если он уедет на другой конец света. Мы привлечем их к ответственности любой ценой, Турция больше не прежняя Турция. Инцидент в короткие сроки будет расследован», — пообещал он.

По горячим следам правоохранители задержали женщину, которая могла оставить бомбу на улице. Следователи собрали улики, которые ведут к действующим в Сирии курдским организациям.

Как сообщили в Генеральном консульстве РФ, россиян нет среди пострадавших при взрыве. Сотрудники дипмиссии продолжат отслеживать ситуацию в Стамбуле.