Мир 14 ноября 2022, 10:14 Власти Турции заявили, что к теракту в Стамбуле причастны курдские организации из Сирии МВД Турции заявило, что к теракту на улице Стамбула причастна Рабочая партия Курдистана

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Теракт на улице Истикляль в Стамбуле организовали представители Рабочей партии Курдистана. Такое заявление сделали сотрудники МВД Турции. Об этом сообщили на сайте «Московского комсомольца».

По мнению представителей ведомства, подобные события могут негативно сказаться на перспективах вступления Швеции в НАТО. Ранее Турции выдвинули условие по регулированию действий Рабочей партии Курдистана в скандинавской стране.

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что местная полиция уже вычислила возможного организатора теракта и пошла по его следу. Также представитель ведомства заявил, что причастным к трагедии дадут «жесткий ответ».

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Теракт на улице Истикляль произошел 13 ноября. По предварительной информации, на месте взрыва заметили странную женщину, которая могла подложить бомбу. Само место теракта является популярным: это пешеходная улица в центре Стамбула, на которой гуляют много людей.