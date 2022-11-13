Важное 13 ноября 2022, 16:54 Четыре человека погибли и более 10 пострадали при взрыве в центре Стамбула CNN Türk: минимум 11 человек пострадали и 4 погибли при взрыве в Стамбуле Соцсети

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В Стамбуле прогремел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Известно о минимум 11 пострадавших. Еще четыре человека погибли, сообщил телеканал CNN Türk.

По данным турецкого телеканала TRT, причина случившегося пока не известна. На место ЧП направили десятки скорых для оказания помощи раненым.

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«Взрыв произошел вдалеке от Генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», — рассказал очевидец ТАСС.

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По информации источника, силы безопасности эвакуируют людей с прилегающих к улице Истикляль районов.

Правоохранительные органы Турции сообщили агентству, что на данный момент не располагают данными о национальности погибших и раненных при взрыве.