Мир 07 февраля 2023, 18:33 (обновлено: 07 февраля 2023, 19:39) Более 15 миллионов жертв. Как избежать разрушительных землетрясений Геолог Сывороткин рассказал, как люди могут обезопасить себя от землетрясений freepik

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Планету лихорадит: за последние сутки землетрясения зафиксировали в Турции, Сирии, Китае и Казахстане, США и России. Такие катаклизмы особенно опасны тем, что их невозможно предсказать со стопроцентной уверенностью. Спасти людей могут только знания особенностей региона и точное соблюдение разных строительных норм.

Череда землетрясений

В северо-западной части штата Нью-Йорк, неподалеку от города Уэст-Сенека, 7 февраля произошло землетрясение, которое оказалось самым сильным за последние 40 лет для этой местности. Магнитуда составила 3,8. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

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Также сегодня было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2 на границе Китая и Казахстана. В районе Курильских островов толчки были еще мощнее — 5,8. В восточной части Турции колебания почвы достигли магнитуды 5,7, сообщило РИА «Новости». Эксперты предупреждают, что афтершоки могут повториться.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр / РИА «Новости»

Накануне, 6 февраля, на юге Турции случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Позже колебания зарегистрировали уже в центральной части страны. Погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали свыше 22 тысяч, объявлен национальный траур.

Катаклизм затронул и Сирию: там число погибших оценивают в 800 человек, ранены более 1440.

Точно не предсказать

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин в разговоре с «360» рассказал, что точно предсказать время и место землетрясения сейсмологи пока не могут, хотя примет скорых толчков существует немало.

«Можно долго перечислять предвестники землетрясений: меняется биохимический состав вод, уровень воды в колодцах и скважинах, в магнитном поле происходят изменения, появляются специфические облака. Однако точнее всего поведение животных», — уточнил Сывороткин.

Японцы, к примеру, узнают о приближающемся землетрясении с помощью особых аквариумных рыбок: незадолго до толчков они начинают метаться. Также специалисты тщательно изучают поведение газов, в частности радона, радиоактивного природного газа.

Во время ташкентского землетрясения в 1966 году выяснилось, что за неделю или дней 10 до катастрофы был мощный выброс радона. После этого все наши южные станции были оснащены радоновыми датчиками. Владимир Сывороткин Доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

По словам ученого, полнолуние и новолуние — самое опасное время для землетрясений и особенно взрывов в шахтах. В это время усиливается глубинная дегазация земли: происходит резкое увеличение выброса из глубоких недр восстановительных газов, в первую очередь водорода.

Сывороткин отметил, что до сих пор нет ни одного метода, который со стопроцентной точностью показал бы приближающееся землетрясение.

СНиПы спасают жизни

Ученый предупредил, что эвакуировать население при любом подозрении о землетрясении тоже не выход: это может принести бед не меньше, чем подземные точки. Помимо паники при эвакуации, есть риск грабежей, пожаров. Однако обезопасить себя люди все-таки могут.

«Не знаю, как в других странах, но у нас все земли исследованы с точки зрения возможности землетрясений различной силы интенсивности. Исходя из этого для каждой территории рассчитаны свои СНиПы — строительные нормы и правила», — пояснил Сывороткин.

По этим правилам и должна проходить застройка. Если они нарушаются, то города могут повторить судьбу Спитака в Армении — там из-за недооценки сейсмической опасности региона и низкого качества строительства в 1988 году во время землетрясения погибли 15 тысяч горожан.

Разрушенное землетрясением здание в Спитаке / Викимедиа

Зачастую разрушения старых построек, как это случилось вчера в Турции, закономерны: люди возводили дома без оглядки на какие-то строительные нормы, пояснил ученый. И неожиданным турецкое землетрясение назвать нельзя — об особенностях региона известно давно.

Каждую минуту на Земле происходит одно-два землетрясения, на которые за год приходится несколько сотен тысяч заметных. Из них одно катастрофическое, 10 сильно разрушительных, 100 разрушительных и тысяча сопровождается повреждениями сооружений. Владимир Сывороткин

По словам Сывороткина, за исторический период землетрясения унесли более 15 миллионов человеческих жизней — в 100 раз больше, чем, например, извержения вулканов.

Российские специалисты не только составляют карты сейсмической опасности, но и периодически их пересматривают. Если опасность землетрясений возрастает, меняют строительные нормы, подытожил геолог.