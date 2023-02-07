Важное 07 февраля 2023, 10:12 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщили сотрудники Камчатского филиала геофизической службы (КФ ФИЦ) РАН. Их данные привели на сайте ведомства.

Толчки зафиксированы произошло на глубине в 42 километра.

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Согласно данным КФ ФИЦ РАН, всего за утро 7 февраля зафиксировано три подземных толчка. Самый первый из них произошел в 03:36 по местному времени. Его зарегистрировали в 251 километре от Пертропавловска-Камчатского. Его магнитуда оценивалась в 3,8.

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Следующий толчок такой же силы произошел в 05:37. Его выявили в 11 километрах от села Никольское.

Самый мощный толчок — магнитудой в 5,8 — зафиксирован в 06:45. Он произошел в 189 километрах от Северо-Курильска.

Пока не сообщается о возможных последствиях для жителей региона от этих подземных толчков. Также неизвестно, почувствовало ли население Курильских островов колебания земли.