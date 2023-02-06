Мир 06 февраля 2023, 18:18 Землетрясения в Турции и Сирии. Погибшие, разрушения, серия афтершоков Главное о землетрясениях в Турции и Сирии Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр / РИА «Новости»

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Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии продолжает расти. Турецкие власти объявили наивысший уровень тревоги. Пострадали как минимум два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Толчки ощущались даже в Гренландии. «360» собрал все, что известно о последствиях природного катаклизма.

Жертвы и разрушения

На юге Турции рано утром 6 февраля произошло мощнейшее с 1939 года землетрясение. По последним данным, погиб 1498 человек, 8533 ранены. Обрушились как минимум 2800 зданий.

Последствия оказались колоссальными. В частности, в селе Топбогазы взорвался газопровод. Пожар вспыхнул сразу в двух местах, сообщило агентство Ihlas. Между двумя очагами — порядка трех километров.

Кроме того, разрушена крепость Газиантепа, объект национального культурного наследия, написало турецкое издание Posta. Под завалами могут находиться люди.

В граничащей с Турцией Сирии погиб 461 человек, около 1,3 тысячи пострадали, заявил местный Минздрав. На крупнейшем в САР нефтеперерабатывающем заводе в городе Баниас землетрясение повредило оборудование. НПЗ приостановил работу.

По данным Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, ремонт займет минимум двое суток. В дымовой трубе энергоблока завода появилась трещина, в итоге произошла утечка нефтепродуктов.

Также пострадала расположенная на севере Сирии цитадель Алеппо, внесенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На севере страны остановили железнодорожное сообщение. В районе города Алеппо и в пригороде Латакии обрушились несколько зданий. Во всех сирийских школах до конца недели отменили занятия.

В российском генконсульстве в Стамбуле обращений от россиян не получали. Посол в Дамаске Александр Ефимов также подчеркнул, что данных о пострадавших российских гражданах нет, сообщило РИА «Новости».

«Мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет», — сказал дипломат.

Хронология

Первое землетрясение изначально зафиксировали в 04:17 по московскому времени на юге Турции, возле города Газиантеп с населением более миллиона человек и в провинции Кахраманмараш. Магнитуда, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 7,8, эпицентр находился почти в 30 километрах от Газиантепа, на глубине 10 километров.

Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр / РИА «Новости»

После этого в республике зарегистрировали 32 афтершока. Шесть из них были магнитудой выше 6. Подземные толчки также ощутили жители Аданы, Анкары, Антальи, Кайсери, Мерсина, Трабзона, Урфы.

Около 13:36 по Москве в центральной части Турции, в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, произошло новое землетрясение — магнитудой 7,7. Менее чем через 20 минут толчок магнитудой 5,4 зафиксировали на востоке страны.

О том, что землетрясение продолжилось, сообщили и в Сирии.

«Согласно карте, опубликованной геологической службой США, <…> историческое землетрясение ощущалось в Турции и Сирии, а также в Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), Ираке, Иране, Саудовская Аравия, Грузия, Россия, Азербайджан и Армения», — написала газета Hedef Halk.

Помощь

В Турции объявили самый высокий уровень тревоги. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и заявил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял предложение.

«Президент Турции тепло поблагодарил Владимира Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей», — сообщила пресс-служба Кремля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр / РИА «Новости»

Другие страны тоже не остались в стороне. Так, Северный Кипр отправляет в Турцию поисково-спасательный отряд, Азербайджан — силы оперативного реагирования МЧС.

Глава САР Башар Асад также поговорил по телефону с Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу поручил командующему российской группировкой в Сирии помочь пострадавшему от землетрясения населению. К работам привлекут более 300 военных и 60 единиц техники. В Алеппо, Хаме, Латакии, Джебле, Стаме и Бустан-Эль-Баша развернули пункты выдачи гуманитарной помощи.