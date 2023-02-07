Мир 07 февраля 2023, 16:32 Турции предрекли подземные толчки магнитудой 6 и выше в ближайшие две недели Сейсмолог Шебалин: Турцию ждут еще афтершоки в ближайшие 15 дней Unsplash

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Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин предупредил о повторных подземных толчках магнитудой 6 и выше в Турции, которые могут произойти в течение 15 дней. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

«Это тот период, в течение которого мы должны ожидать афтершоков. После этого срока вероятность начнет резко падать», — сказал Шебалин.

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По словам главного научного сотрудника института Александра Горшкова, Турция является сейсмоактивной страной, где периодически случаются сильные землетрясения. Он уточнил, что с 1900 года в республике произошло 13 крупных подземных толчков магнитудой 7 и выше.

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Стихийное бедствие обрушилось на Турцию ранним утром 6 февраля. Эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп на глубине 10 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 7,7.

Затем последовали другие толчки в разных провинциях республики. Из-за землетрясения пострадала и соседняя Сирия. Там тоже не обошлось без человеческих жертв. Сейчас спасатели из разных государств помогают двум странам в ликвидации последствий стихии.