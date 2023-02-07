Важное 07 февраля 2023, 10:59 Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на границе Китая и Казахстана Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 4,2 на границе Казахстана и Китая

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Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Китае, в 613 километрах от Алма-Аты. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана на своем сайте.

Оно произошло в 06:28 по Гринвичу (09:28 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 10 километров.

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«Эпицентр землетрясения расположен в 613 километрах на юго-восток от Алма-Аты, на территории Китая», — сказано в сообщении.

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