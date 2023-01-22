Мир 22 января 2023, 18:46 Из этого можно накроить анекдотов. Швеция так хочет в НАТО, что все больше злит Турцию Политолог Гущин: Турция продолжит торг со Швецией ради великодержавного курса Эрдогана РИА «Новости»

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В отношениях Швеции и Турции — новое обострение. После акции с сожжением Корана в Стокгольме в Анкаре отменили визит министра обороны этой страны и намекнули, что с заявкой по вступлению в НАТО все тоже может быть не очень просто. В Стамбуле местные жители тем временем успели сжечь шведский флаг, а потом принялись молиться. «360» собрал главное о последних обвинениях турецких властей и позиции шведской стороны.

Нелегкий путь в Альянс

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще весной прошлого года. Планировалось, что до конца 2022-го Альянс пополнится двумя новыми участниками. Однако этим намерениям помешала Турция. В Анкаре до сих пор не ратифицировали заявки из-за курдского вопроса.

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Турецкая сторона требует от властей Швеции выдать ей сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК признана террористической организацией в Турции). Но в Стокгольме это делать не спешат. И пока стороны тянут резину, на шведском пути в НАТО возникает все больше препятствий, которые осложняют и без того непростой процесс.

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Минувшей осенью масла в огонь подлил теракт в Стамбуле, в организации которого Турция винит РПК, а в начале нового года — акция с сожжением Корана в Стокгольме.

В Турции и Швеции жгут — в буквальном смысле

В минувшую субботу, 21 января, датский ультраправый политик Расмус Палудан устроил сожжение Корана перед зданием посольства Турции в столице Швеции. Власти эту акцию согласовали. Помимо этого, они разрешили и организованную курдами демонстрацию.

В МИД Турции сожжение Корана назвали открытым преступлением на почве ненависти и гнусным нападением на священную книгу.

«Этот отвратительный акт является еще одним примером тревожного уровня, которого достигли исламофобия и расистские и дискриминационные движения в Европе», — подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, в МИД отметили, что шведские власти нарушили трехсторонний меморандум об устранении опасений турецкой стороны по поводу членства страны в НАТО. Это соглашение Турция, Финляндия и Швеция подписали летом 2022 года.

Мы еще раз подчеркиваем, что ожидаем от Швеции конкретных и эффективных шагов, помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму. МИД Турции

Помимо заявлений с осуждением произошедшего, Турция отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, который планировался 27 января. Во время этой поездки политик как раз собирался убеждать турецкие власти, что они должны поддержать заявку страны на вступление в НАТО.

«Мы с сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер», — заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, важность и смысл визита Йонсона в Турцию больше не имеет никакого смысла.

В Швеции сожжение Корана тоже поддерживать не стали. Премьер-министр Ульф Кристерссон назвал это актом неуважения по отношению к мусульманам, а МИД страны — «ужасной провокацией». Однако в Министерстве иностранных дел заметили, что в Швеции есть свобода выражать свое мнение.

В воскресенье, 22 января, в Турции в ответ тоже начали жечь. Но не священные книги, а шведские флаги. Акцию провели у генерального консульства Швеции в Стамбуле. По данным T24, после этого участники масштабного митинга стали молиться, читая Коран.

НАТО Швеции не светит?

На фоне нового витка обострения напряженных турецко-шведских отношений встает закономерный вопрос: а пустит ли в итоге Анкара Стокгольм в Альянс? Согласование акций, на которых жгут священную книгу, пусть и с последующими извинениями, выглядит так, словно Швеция сама затягивает процесс, провоцируя турецкие власти.

Востоковед и политолог Олег Гущин в беседе с «360» назвал происходящее попыткой набить себе цену. И речь в данном случае идет о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Эрдоган — человек высокодержавный по своей политической направленности и большой патриот Турции. Он показывает американцам: «Ребят, я не абы кто, моя турецкая армия — вторая в НАТО, между прочим, после США. И будьте любезны со мной считаться. Олег Гущин политолог, востоковед

Говоря о курдах в Швеции, Гущин заметил, что в эту страну пускают буквально всех. В государстве с 10-миллионным населением крупнейшее национальное меньшинство вовсе не финны, а арабы. По словам политолога, их там около 800 тысяч.

«Так что туда пускают всех, в том числе и курдов. А те туда зачем едут? Отдохнуть от всей этой борьбы за свободу. Они не безобразят, шведской полиции неприятностей не доставляют», — добавил он.

По словам Гущина, туркам в этой истории самое важное — показать американцам, что они не младшие по званию. И становиться смирно, может быть, готовы бельгийцы или эстонцы, но не турки, подчеркнул политолог. Последние очень хотят, чтобы с ними считались.

«Чтобы доказать это, они требует выдать курдов, готовы прислать уголовные дела на них. [Они говорят:] пожалуйста, вышлите их из Швеции, тогда вы докажете, что вы наших врагов не привечаете. Это продолжение великодержавного курса», — сказал собеседник «360».

Торг будет продолжаться

Если смотреть правде в глаза, обратил внимание Гущин, ни Швеция, ни Финляндия в НАТО не очень нужны, как и в целом две трети состава Альянса. Поэтому Турция, в принципе, может еще очень долго затягивать этот процесс, выколачивая себе всякие мелкие преференции и бонусы.

Отдельно он оценил вероятность продолжения акций с сожжением священных книг или шведских флагов в знак протеста против происходящего. Шансы на на продолжение протестов крайне малы, выразил уверенность политолог.

Вместе с тем, по его словам, в Швеции сейчас политическая обстановка находится в таком состоянии, что в целом до конца исключать ничего нельзя.

«Швеция от своего либерализма сгнила, как портянка в сапоге. Но все-таки важно понимать, что это независимое государство, которое пускает к себе тех, кого хочет, это их дело. Так что некоторое время торг будет еще продолжаться», — добавил эксперт.

По мнению Гущина, в целом коллизия начинает выглядеть довольно забавно. Из нее можно накроить анекдотов и полдня рассказывать, заключил он.