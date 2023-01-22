Мир 22 января 2023, 16:03 Одобрение заявки Швеции в НАТО разрушит репутацию Турции Сенатор Пушков посоветовал Турции не одобрять заявку Швеции в НАТО после сожжения Корана РИА «Новости»

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Отказ в одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО станет достойным ответом Турции на прошедшие в Стокгольме акции. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что ответ Турции должен стать тестом для страны и ответом на вопрос, считает ли она себя автономной политической силой. Если дальше сожжения шведских флагов, возмущения дипломатов и пустых угроз парламентариев дело не пойдет, то победителем из этого скандала выйдет скандинавская страна.

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«Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО. Все остальное — пиар-игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию с носом», — написал Пушков.

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Сенатор добавил, что от потери репутации Турцию не спасет даже согласие США на передачу военных самолетов, о которых страна давно мечтает. Такая «компенсация» не сможет исправить образ Турции, которая после всех своих угроз и решительных заявлений в адрес Швеции пойдет на попятную.

В Стокгольме в минувшую субботу, 21 января, прошли сразу две антитурецкие акции. Ультраправый политик Расмус Палудан со своими сторонниками сжег Коран напротив турецкого посольства.

В центре шведской столицы на протестный митинг собрались члены курдской диаспоры, призывавшие власти страны отказаться от выполнения требования Турции по выдаче членов Рабочей партии Курдистана (власти Турции считают организацию террористической). Собравшиеся растоптали портрет лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министерство иностранных дел Турции выпустило официальное заявление, в котором обвинило власти Швеции в нарушении взятых на себя обязательств, прописанных в соглашении о вступлении в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что власти страны не помешали членам террористической группы провести акцию в центре столицы, а также допустили сожжение священной для мусульман книги. МИД Турции подчеркнул, что теперь ждет от Швеции реальной демонстрации желания бороться с терроризмом.