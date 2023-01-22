Мир 22 января 2023, 10:37 Турки ответили на провокацию с Кораном в Стокгольме сожжением флага Швеции Жители Турции сожгли шведский флаг в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме Соцсети

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Акцию с сожжением флагов Швеции провели в Турции в ответ на провокацию с уничтожением Корана в Стокгольме. Об ответном жесте турков на оскорбление священной для мусульман книги сообщил «Подъем».

Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме сжег лидер датской антиисламской партии Stram Kurs Расмус Палудан. Это уже не первая подобная акция с его стороны. Сожжением книг он занимался в Швеции и Дании.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на произошедшее, заявив, что организаторам провокации в шведской столице грозит «вечное проклятие». В МИД Швеции поведение Палудана тоже осудили.

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Сожжение Корана ведомство сочло «ужасной исламофобской провокацией». Вместе с тем в министерстве указали, что в королевстве есть свобода выражения мнений.

Турецкий МИД также критически высказался по поводу акции Палудана. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что власти Швеции нарушили свои обязательства, указанные в соглашении для вступления в НАТО.