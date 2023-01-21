Мир 21 января 2023, 21:55 Турция пригрозила Швеции остановить заявку в НАТО после акций в Стокгольме Представитель главы Турции: Швеции нужно прекратить поддержку террористов ради НАТО РИА «Новости»

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Власти Швеции должны немедленно принять меры и остановить провокации, наполненные ненавистью к Турции, чтобы стать полноправными членами НАТО. Свобода слова и собраний не могут быть оправданием для поддержки террористов. Об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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Так он отреагировал на прошедшие 21 января в Стокгольме протестные акции. Первую на центральной площади города организовал Курдский демократический общественный центр в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией. Как сообщила шведская газета Expressen, участники акции бросили на землю баннер с портретами турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и прошлись по нему ногами.

Вторую акцию организовал ультраправый политик Расмус Палудан. Перед посольством Турции в Стокгольме он демонстративно сжег Коран. О последствиях за проведение подобного вандализма Турция заранее предупредила посла Швеции Стаффана Херсстрема после анонса акции. В знак протеста власти исламской республики отозвали приглашение министра обороны Швеции Пала Джонсона. С планировали обсудить дальнейшую работу о вступлении скандинавской страны в НАТО.

«Так называемые протестующие — не что иное, как провокаторы, полные решимости посеять семена ненависти к Турции и исламу. Шведские власти должны понять опасность террористических групп, которые стремятся помешать членству Швеции в НАТО», — написал Алтун.

Он подчеркнул, что прошедшие в Стокгольме акции протеста только подтвердили требования Турции, чтобы Швеция прекратила поддержку РПК до вступления в НАТО. По словам чиновника, террористы, пользуясь европейской свободой слова распространяют антитурецкую пропаганду.

Алтун подчеркнул, что если Шведские власти всерьез намерены вступить в НАТО, то они должны сначала доказать свою готовность обеспечить безопасность своих будущих союзников.

Прошедшие в Швеции акции осудил МИД Турции. Глава ведомства Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что сожжение Корана нельзя объяснить свободой мысли и выражения.

«Мы ожидаем, что шведские власти примут немедленные меры» — подчеркнул он.

Глава Партии турецкого парламента Девлет Бахчели подчеркнул, что депутаты не одобрят подписанный со Швецией меморандум о вступлении в НАТО.