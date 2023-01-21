Мир 21 января 2023, 22:55 Турция заявила о нарушении Швецией обязательств для вступления в НАТО МИД Турции: сожжение Корана и акция курдов в Швеции нарушили договор о вступлении в НАТО РИА «Новости»

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Власти Швеции нарушили взятые на себя обязательства, прописанные в соглашении для вступления в НАТО. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Турции.

В ведомстве заявили, что осудили пропагандистскую акцию в центре Стокгольма, которую устроили группы, связанные с террористами из Рабочей партии Курдистана, а также гнусное сожжение священного для мусульман Корана около посольства страны.

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«Эти действия являются явным нарушением обязательств которые подписала Швеция, пообещав покончить с пропагандой террористической организации» — говорится в заявлении МИД Турции.

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В министерстве добавили, что ждут от Швеции реальных шагов, а не просто риторики в области борьбы с терроризмом в соответствии с подписанным соглашением.

В субботу, 21 января, в Стокгольме прошли акции протеста курдов, призывавших власти Швеции отказаться от вступления в НАТО. Участники акции растоптали портрет турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках второй акции ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции.

Отказ Швеции принять меры к участникам протестных акций привел к тому, что Турция отозвала приглашение министра обороны скандинавской Пола Йонсона. В официальном заявлении турецкого правительства говорится, что страна не станет поддерживать заявку Швеции в НАТО пока страна продолжит укрывать террористов на своей территории.