Мир 21 января 2023, 10:37 Визит главы Минобороны Швеции в Турцию отменили из-за демонстраций в Стокгольме Глава Минобороны Швеции Йонсон не полетит в Турцию из-за демонстраций в Стокгольме РИА «Новости»

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Правительство Турции отменило предстоящую поездку министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику из-за антитурецких митингов в Стокгольме. Об этом после встречи представителей западных стран на базе Рамштайн в Германии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, написал ТАСС.

«В результате этих отвратительных действий против Турции и нашего президента никаких мер так и не было принято. Мы сожалеем об этом и заявляем, что на текущий момент смысл и важность визита Йонсона в Турцию не имеет значения. Мы отменяем его поездку по этой причине», — сказал он.

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Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что Швеция может не ждать от Турции поддержки в вопросе вступления в состав НАТО, если продолжит укрывать на своей территории сбежавших террористов. По его словам, страна передала шведам список лиц, необходимых к выдаче, но его проигнорировали.

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Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года, но Турция выступила против из-за отказа шведской стороны выдать лиц, имеющих отношение к Рабочей партией Курдистана.