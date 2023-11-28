Мир 28 ноября 2023, 23:32 ГУР под британцами. Кто стоит за отравлением жены и сотрудников Буданова Политолог Дудчак: жену начальника ГУР Буданова могли отравить британцы Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Украинские СМИ сообщили об отравлении жены главного разведчика страны Кирилла Буданова — Марианны. Речь идет о тяжелых металлах, которыми якобы отравили еще нескольких человек из ГУР Минобороны Украины. Эту информацию официально пока не подтвердили. Подробности о случившемся — в материале «360».

Что известно об отравлении

Супругу Буданова госпитализировали после резкого ухудшения самочувствия, сообщило украинское издание «Бабель». По данным источника, Марианну отравили веществами, которые не используются в быту и в военном деле. Это может говорить о целенаправленном покушении на конкретного человека. Сейчас расследуется версия о попытке убийства.

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Украинский политик Владимир Олейник допустил, что эту новость могли вбросить с целью пиара. По его словам, необходимо провести объективное расследование, так как с учетом «специфики работы Буданова» в получение объективной информации верить не приходится.

«Может быть, пиар-акция — сам [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?» — задался вопросом Олейник,

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что Буданов сам мог отравить супругу, которая мешала ему заводить романы с мужчинами.

«В этом Буданова уже достаточно давно обвиняют. <…> В меру интригующая история», — сказал он.

РИА «Новости»

Супругу начальника ГУР Минобороны Украины отравили мышьяком и ртутью, заявил бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Металлы обнаружили по результатам анализов. «Украинская правда» сообщила, что Марианну, скорее всего, отравили едой. Вслед за ней самочувствие ухудшилось у части сотрудников ГУР МО Украины. Предполагается, что из-за небольшого веса жена Буданова почувствовала симптомы быстрее, чем более крупные разведчики.

Утонялось, что сотрудников ГУР также отравили тяжелыми металлами. Украинские СМИ обратились в спецслужбы, чтобы получить информацию о состоянии самого Буданова. У него интоксикации не зафиксировали.

«С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили», — сообщил источник.

Кто мог отравить Буданову

Новости об отравлении жены Буданова и сотрудников ГУР могут оказаться не фейком, рассказал «360» политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, украинские спецслужбы наверняка найдут в этом деле «руку Кремля» точно так же, как они увидели ее в действиях британцев во время отравления Скрипалей.

«Может, „Новичок“ еще найдут где-нибудь. Этот бред типичный мы еще наверняка услышим. Но, вполне возможно, что это действуют те, кто является кураторами, настоящими хозяевами того же Буданова», — отметил политолог.

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Главе ГУР Минобороны дали намек

На Украине спецслужбы, силовые структуры, органы власти и офис президента находятся либо под влиянием американцев, либо британцев, объяснил Дудчак. И сейчас в стране продолжается шоу — борьба спецслужб США и Соединенного Королевства. Эти два государства не только союзники, но и конкуренты, поскольку однополярный мир уходит, и остается все меньше привычной «среды обитания», где американцы и британцы могли бы найти компромисс.

«Конкуренция проявляется и на Украине, а Буданов — это все-таки глава ГУР, а ГУР под британцами. И вполне могли британцы накапать чего-нибудь в стаканчик и его жене», — допустил политолог.

РИА «Новости»

По его мнению, таким образом Буданову намекнули, что он не слишком активно действует, как этого хотелось бы Великобритании, которая теряет свои позиции на Украине. Эта страна — ценный ресурс для Соединенного Королевства. Британцы надеются, что им удастся завершить там военную кампанию и перейти к полномасштабной эксплуатации ресурсов, оставшихся под их контролем.

«Вероятно, это может быть намек на то, что самому Буданову стоило бы поактивнее участвовать в их разборках», — заключил собеседник «360».

Конфликт Буданова с Зеленским

Украинские источники «Известий» отметили, что Буданов — кадровый военнослужащий, и потому может оппонировать главкому ВСУ Валерию Залужному или поддерживать его в случае конфликта с украинским лидером. При этом Буданов единственный, кто может возглавить армию в случае смещения Залужного.

Начальник ГУР представляет реальную угрозу для Зеленского, так как способен стать руководителем заговора генералов против президента для заключения мира с Россией, заявил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.