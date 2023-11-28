Мир 28 ноября 2023, 12:59 Подчиненные Буданова отравились тяжелыми металлами «Украинская правда»: несколько сотрудников ГУР МОУ отравились тяжелыми металлами РИА «Новости»

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У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами. Как сообщило издание «Украинская правда», все проходят лечение.

Сначала жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, писало издание. Сейчас женщина находится в больнице, по факту произошедшего идет расследование.

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«Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду», — рассказал источник издания о супруге Буданова.

Отравление позже выявили еще у нескольких сотрудников военной разведки. Как сообщил собеседник, Марианна — миниатюрная женщина, поэтому симптомы заболевания у нее появились раньше. Сотрудники ГУР «просто огромные», поэтому сначала ничего не замечали.

Появилось предположение, что жена Буданова отравилась неслучайно. Но официального подтверждения этой информации не было.

Ранее Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор после окончания конфликта. Однако помощь западных союзников начинает угасать, поэтому страну склонят решить конфликт дипломатическим путем.