Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:08 «Злые силы» или пиар-кампания. Что может означать новость о покушении на жену Буданова Политик Олейник: сообщение о покушении на жену Буданова может быть пиаром Скриншот с видео / YouTube

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Украинские СМИ распространили информацию о том, что жену начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова Марианну якобы отравили тяжелыми металлами, и она находится в больнице. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» не исключил, что это сообщение могли вбросить с целью пиара.

«В таких случаях, как правило, юристы отрабатывают версии. Если это отравление, тогда надо смотреть, почему, чем она кому угрожала. Не вижу здесь вариантов, потому что Буданов — отдельно, жена — отдельно. Может, внутри идут какие-то разборки… Ну и, может быть, пиар-акция — сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?» — рассудил собеседник «360».

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Он отметил, что Буданову «может быть не с руки» говорить о покушении на него самого.

«Они сейчас накачивают тему „Майдан-3“, значит, должны быть какие-то злые люди, которые это совершают. Понятно, что эта тема будет раскручиваться как удар по Буданову его команде, как какое-то предупреждение. Ведь до этого гранаты прислали не [главкому ВСУ] Залужному, а его помощнику <…> Мне кажется, что стороны сейчас готовятся к какому-то серьезному конфликту. Выражение „боливар двоих не вынесет“ справедливо и для Украины. Украина двоих не вынесет: и Залужного, и Зеленского. Значит, останется один», — добавил Олейник.

Он признался, что подозревает некую акцию, «попытку раскачать ситуацию». Необходимо провести объективное расследование, но с учетом «специфики работы Буданова», в получение объективной информации верить не приходится, подчеркнул политик.