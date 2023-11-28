Мир 28 ноября 2023, 13:21 «Интригующая история». Появилась пикантная версия причины отравления жены Буданова Журналист Рожин: Буданов мог сам отравить жену ради сожительства с мужчинами Скриншот с видео / YouTube

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов мог сам отравить жену, которая мешала ему заводить романы с мужчинами. Такой версией поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«Есть версия, что это сам Буданов пытался избавиться от жены, которая мешала его сожительству с мужчинами. В этом Буданова уже достаточно давно обвиняют. <…> В меру интригующая история», — заметил он.

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Рожин напомнил, что ранее появлялись слухи о том, что Буданов жил с агентом Ми-6.

О том, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами и она находится в больнице, сообщили украинские СМИ. Указывается, что отравление выявили и у нескольких сотрудников ГУР.

Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» не исключил, что распространение новости об отравлении — просто пиар-акция. Он признался, что не верит в возможность получения объективной информации по итогам расследования.