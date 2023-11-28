Мир 28 ноября 2023, 11:41 Жену руководителя Главного управления разведки Украины отравили тяжелыми металлами «Бабель»: супругу главы ГУР Буданова отравили тяжелыми металлами Скриншот с видео / YouTube

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Жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Об этом сообщило украинское издание «Бабель».

Женщину поместили в больницу после резкого ухудшения состояния. По информации источника издания, супругу Буданова отравили веществами, которые не используются в быту и в военном деле.

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«Сейчас завершается курс лечения, дальше контроль врачей», — сообщил он.

По мнению источника, жена Буданова отравилась неслучайно. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен предупредил, что Буданов может возглавить заговор против президента Украины Владимира Зеленского, сообщил RT. По его мнению, глава ГУР представляет для украинского лидера реальную угрозу.

Брайен напомнил, что поддержка Зеленского значительно ослабла после провала контрнаступления. Из-за тяжелой ситуации с ВСУ президент Украины начал конфликтовать с генералами, добавил он.