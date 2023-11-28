Мир 28 ноября 2023, 20:53 Жену начальника ГУР Украины Буданова могли отравить мышьяком и ртутью Экс-глава СВР Украины Кондратюк: Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью Unsplash

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Супругу начальника ГУР Минобороны Украины Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио НВ заявил бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», — рассказал экс-начальник разведки.

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Он добавил, что отравились также несколько сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, которые находились рядом с женой Кирилла Буданова. Все они — руководители, ответственные за проведение операций против России. У самого Буданова признаков отравления не выявлено.

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сообщили украинские СМИ. В ГУР Минобороны Украины подтвердили факт отравления, об этом уведомил представитель ведомства Андрей Юсов. Женщину поместили в больницу, она проходит курс лечения, сообщили «Известия».