Мир 10 марта 2023, 14:40 Грузия у порога Майдана. Запад раскачивает оппозицию ради смены правительства Политолог Арешев: наемники, воевавшие на стороне ВСУ, могут усугубить конфликт в Грузии freepik

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Грузинский закон об иноагентах отозвали, но протесты в стране продолжаются. Среди недовольных замечены наемники, вернувшиеся с Украины. Оппозиция, которую поддерживает Запад, требует смены правительства. Власти Грузии стараются удержаться, однако в какую сторону качнется очередной конфликт — неизвестно.

Чего хотят протестующие

Оппозиционеры потребовали отставки правительства Грузии, так как оно, по их мнению, не способно вести страну «в направлении Европы». Участники акций протеста заявили, что нужно назначить досрочные парламентские выборы.

Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. 7 марта 2023 года / РИА «Новости»

Седьмого марта депутаты приняли законопроект об агентах иностранного влияния. К ним предлагали причислить людей и организации, чьи доходы более чем на 20% идут из-за рубежа. По мнению оппозиции, эта инициатива — удар по неправительственным организациям и независимым СМИ.

Демонстрации и пикеты быстро перешли в стычки с полицией. После этого правящая партия «Грузинская мечта», общественное движение «Сила народа» и парламентское большинство согласились отозвать законопроект об иноагентах. Однако митингующие заявили, что протест продолжится.

Запад пригрозил Грузии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждает, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Евросоюза. США также заявили о «глубоком беспокойстве» и отметили, что отношения Тбилиси со странами Запада могут оказаться под угрозой.

«Принятие в парламенте этих законопроектов по примеру Кремля несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны народа Грузии и его демократического развития», — уточнили в Госдепартаменте США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что в Соединенных Штатах аналогичный закон об иноагентах действует с 1938 года, именно поэтому страна не входит в Евросоюз.

Грузия может открыть второй фронт

Закон об иноагентах отозвали из грузинского парламента под давлением Европейского союза и американцев, объяснил «360» политолог и журналист Юрий Светов. Теперь вопрос в том, как будут развиваться события.

Давайте наблюдать, что теперь будет: сбросят ли правительство или оно все-таки устоит. Если сбросят, Грузия откроет второй фронт против России, придется посылать вооруженные силы поддерживать Абхазию, Южную Осетию. Вокруг нас поджигают участки наших границ, вот что важно. Юрий Светов

Пока правительство Грузии действовало достаточно жестко, можно было предположить, что оно удержится, добавил политолог. Однако после того, как полиция отпустила всех задержанных во время беспорядков, гарантировать ничего нельзя.

Курс на дестабилизацию власти

Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев уверен, что для грузинской оппозиции не важен повод. Летом 2019 года несколько тысяч человек вывели на протесты из-за того, что им не понравилось поведение россиянина Сергея Гаврилова.

В современной Грузии есть идеологически заряженная часть населения, тесно связанная с западными посольствами и НКО. Это серьезная статья материального благосостояния. Естественно, таких людей можно вывести на улицы якобы для борьбы за светлое европейское будущее. Андрей Арешев

В итоге подобные акции направлены на достижение вполне конкретных целей: дестабилизации действующей власти. Видимо, она с точки зрения Запада ведет себя недостаточно правильно во взаимоотношениях с Москвой.

РИА «Новости»

Наемники ВСУ в рядах оппозиции

По словам Арешева, он не удивлен, что наиболее радикальная часть оппозиции выступила с требованием отставки парламента. Но власти Грузии действуют достаточно грамотно, в рамках закона и последовательно.

«Они не допустили традиционного для грузинской политической культуры захвата здания парламента на проспекте Руставели. Все знаковые события грузинской истории — советской и постсоветской — крутились вокруг этого сакрального места», — напомнил политолог.

Тем не менее беспокоят сообщения о задержании в центре Тбилиси наемников, которые воевали на Украине. Недаром правительство Грузии неоднократно высказывалось против участия своих граждан в вооруженном конфликте с Россией.

Такие люди могут стать фактором дальнейшей радикализации ситуации, особенно если прозвучат выстрелы, допустил Арешев. Пока этого удается избежать, но нужно понимать, что могут быть задействованы любые сценарии, в том числе негативные.