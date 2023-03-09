Важное 09 марта 2023, 09:16 Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии — СМИ «Sputnik Грузия»: законопроект об иноагентах отозвали из грузинского парламента РИА «Новости»

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Из парламента Грузии отозвали законопроект об иностранных агентах, вызвавший масштабную акцию протеста в Тбилиси. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия» со ссылкой на совместное заявление общественного движения «Сила народа», инициировавшего проект.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла соответствующее решение на фоне протестов.

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Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» приняли в первом чтении 7 марта. Он подразумевал, что людей и организации, чьи доходы более чем на 20% идут из-за рубежа, можно будет регистрировать как «агентов иностранного влияния». Оппозиция решила, что закон, если он будет принят, ограничит деятельность независимых СМИ и неправительственных организаций.

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Начались протесты. Участники акции окружили здание парламента. По данным СМИ, они разбили окна, бросали туда петарды, кидались бутылками и яйцами в полицейских. Спецназ был вынужден применять слезоточивый газ и водометы.