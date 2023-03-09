Мир 09 марта 2023, 00:33 Госдеп предупредил об угрозе отношениям Грузии с Западом из-за закона об иноагентах Госдеп США призвал власти Грузии уважать свободу собраний и мирного протест РИА «Новости»

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Белый дом считает, что законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова передал ТАСС.

Он отметил, что американские власти «глубоко обеспокоены» законопроектом об иностранных агентах, который был ранее принят парламентом Грузии в первом чтении.

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«Принятие в парламенте этих законопроектов по примеру Кремля несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны народа Грузии и его демократического развития», — сказал Прайс.

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Он призвал грузинское правительство уважать свободу собраний и мирного протеста, а также проявить сдержанность и избегать насилия.

Ранее стало известно, что участники протеста выдвинули два требования к властям Грузии. Во-первых, митингующие требуют отозвать проект закона об иностранных агентах. Во-вторых, власти должны освободить демонстрантов, задержанных накануне.