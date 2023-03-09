09 марта 2023, 00:33
Госдеп предупредил об угрозе отношениям Грузии с Западом из-за закона об иноагентах
Госдеп США призвал власти Грузии уважать свободу собраний и мирного протест
Белый дом считает, что законопроект об иноагентах в Грузии ставит под угрозу отношения Тбилиси со странами Запада. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова передал ТАСС.
Он отметил, что американские власти «глубоко обеспокоены» законопроектом об иностранных агентах, который был ранее принят парламентом Грузии в первом чтении.
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«Принятие в парламенте этих законопроектов по примеру Кремля несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны народа Грузии и его демократического развития», — сказал Прайс.
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Он призвал грузинское правительство уважать свободу собраний и мирного протеста, а также проявить сдержанность и избегать насилия.
Ранее стало известно, что участники протеста выдвинули два требования к властям Грузии. Во-первых, митингующие требуют отозвать проект закона об иностранных агентах. Во-вторых, власти должны освободить демонстрантов, задержанных накануне.
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