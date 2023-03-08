Мир 08 марта 2023, 22:48 Спецназ Грузии применил водометы для разгона протестующих в Тбилиси Митингующие в Тбилиси потребовали отпустить задержанных и не принимать закон об иноагентах

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Участники масштабного митинга против закона об иноагентах выдвинули два требования к властям Грузии. Демонстранты дали правительству страны один час на исполнение ультиматумов, сообщило РИА «Новости».

Первое требование касается непосредственно закона — митингующие требуют отозвать проект закона об иностранных агентах. Второе — освободить демонстрантов, задержанных ранее полицией.

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Оппозиция отвела властям Грузии один час на выполнение ультиматумов. Если этого не сделают, демонстранты пообещали «перейти к другим шагам».

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Протестующие разбили окна в здании парламента и забрасывают внутрь хлопушки и петарды, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия». Ситуация в центре грузинской столицы накаленная, спецназ разгоняет митингующих, применяют водометы. В ответ летят петарды, бутылки и камни.

Ранее сообщалось, что акция протеста проходит в мирном русле, люди вышли на улицы и перекрыли проспект Руставели. Однако есть информация, что пострадали около 50 сотрудников полиции и задержаны более 160 протестующих.