Мир 10 марта 2023, 00:04 Протестующие в Грузии выдвинули новое требование к властям Митингующие в Грузии потребовали от правительства уйти в отставку РИА «Новости»

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Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах в Тбилиси призвали правительство Грузии уйти в отставку, сообщило агентство «Интерфакс». По его данным, с таким требованием выступила группа военных ветеранов страны.

Один из выступавших, одетый в камуфляжную форму, обвинил действующие власти республики в неспособности вести Грузию «в направлении Европы».

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«Эти власти способны лишь избивать мирных людей. Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы», — заявил он и попросил присутствующих поддержать его.

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Часть митингующих выразила солидарность с оратором поднятием рук.

По данным Telegram-канала «Sputnik Грузия», многотысячная демонстрация 9 марта проходила в мирном русле. Участники движения уже запланировали вновь собраться перед зданием парламента страны утром 10 числа.

Ранее парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Это вызвало шквал недовольства со стороны жителей страны. Они вышли на массовые акции протеста, плавно перешедшие в стычки с полицейскими. Несколько дней в Тбилиси было неспокойно, и президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон. Позже стало известно, что законопроект отозвали из парламента республики.